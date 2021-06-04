Blackberry Hisseleri Reddit Sayesinde Yükselmeye Devam Ediyor

Blackberry hisseleri, Reddit kullanıcılarının bu yılın başlarında GameStop ile ilgili çalışmaları ile yakaladığı büyük başarının ardından kullanıcılar için yeni bir hedef haline geldi. Kullanıcılar, yüzünü GameStop'tan sonra şimdi de BlackBerry'ye döndü.

BlackBerry Hisseleri Gelen Destekler Sayesinde Hala Yükselişte

Reddit kullanıcıları, GameStop'tan sonraki hedefine Blackberry'yi yerleştirdi. Kullanıcılar borsa çalışması için GameStop'ta iletişimde kalmak için kullanılan aynı subreddit r/WallStreetBets'i kullanıyor. Subreddit şu anda Blackberry ile ilgili paylaşımlarla dolu durumda.

Bir Reddit kullanıcısı, Blackberry'nin yıl sonuna kadar Ay'a gideceğini ancak diğerlerinin aksine Dünya'ya geri düşmeyeceğini ileri sürdü. Blackberry'nin hisse senedi fiyatı, 1 Haziran ve 2 Haziran tarihlerinde sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 15'lik bir artış gördü. 3 Haziran 2021 itibarıyla hisse senedi fiyatı yüzde 7'lik bir artış daha yakaladı.

Yükselişte olan sadece Blackberry hisseleri de değil. Bunun yanı sıra AMC'nin hisseleri de inanılmaz bir hızla yükseliyor. Şirket, küçük yatırımcılara ücretsiz patlamış mısır gibi avantajlar sunacağını açıkladıktan sonra şirketin hisseleri 2 Haziran'da neredeyse ikiye katlandı.

GameStop Hisseleri Nasıl Bir Anda Yükselmişti?

Reddit kullanıcıları, platform üzerinden başlatılan bir kampanya ile GameStop isimli şirketin hisselerinin sadece birkaç gün içerisinde büyük bir değer kazanmasını sağlamıştı. Şirket, kampanya henüz başlatılmadan önceki son birkaç yıl içinde önemli ölçüde değer kaybetmiş ve salgın sırasında da hisseleri çökmenin eşiğine gelmişti ancak Reddit kullanıcıları tarafından başlatılan bir kampanya ile şirket tekrardan yükselişe geçmeyi başardı.

GameStop'un hisselerinin tekrardan değer kazanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de Elon Musk'ın GameStop ile ilgili bir tweet paylaşması olmuştu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan Musk, yatırımcıların ilgi odağının GameStop'a çevrilmesini başarmış ve şirketin yeniden toparlanmasını sağlamıştı.

Reddit'ten gelen destekler ve Elon Musk'ın yatırımcıları gözünü GameStop'a çevirmeyi başarması, şirketin toparlanmasını sağladı. Blackberry'nin özellikle son zamanlardaki düşüşünün önüne geçmek isteyen kullanıcılar görünüşe bakılırsa GameStop'un ardından Blackberry'ye kaybettiği değeri kazandırmak istiyor.

Peki, sizin bu tür kampanyalar hakkında düşünceleriniz neler? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.