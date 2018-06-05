BlackBerry Key2’nin Tasarımı Sızdırıldı!

BlackBerry Key2’nin 17 Haziran’da İngiltere’de düzenlenecek lansmanı öncesinde, isabetli sızıntılarıyla üreticilerin korkulu rüyası olan Evan Blass telefonun tasarımını gösteren fotoğraflar paylaştı.

Klavyeli telefonlarıyla bir dönemin en popüler cep telefonu markalarından birisi olan BlackBerry, iPhone ile başlayan akıllı telefon devrimine ayak uydurmakta zorlanmıştı.

Eski günlerini mumla arayan Kanadalı şirket, 17 Haziran’da New York’ta düzenlenecek olan etkinlikte yeni amiral gemisi BlackBerry Key2’yi tanıtacak. Ne var ki, 'sızıntıların efendisi' olarak tanınan Evan Blass, yine boş durmadı ve telefonla ilgili çok önemli bir görsel paylaştı.

BlackBerry Key2 pic.twitter.com/4YMZ2hxUYP — Evan Blass (@evleaks) 4 Haziran 2018

Kişisel Twitter hesabı üzerinden Key2’nin fotoğraflarını paylaşan Blass, telefonun nasıl bir tasarım çizgisine sahip olduğuyla ilgili net fikirler elde etmemizi sağladı.

BlackBerry ile özleşen fiziksel tuş takımını yeni modelde de göreceğiz. İkonik çizgisini koruma hedefinde olan şirket, donanım tarafında da oldukça tatminkar davranacak. Telefonda Snapdragon 660 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. 6GB RAM, 3360 mAh değerinde batarya ve çift arka kamera diğer dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

Blass’ın paylaştığı görsellerde Key2’nin tahmini 4.5 inçlik bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii cihazla ilgili daha fazla detaya sahip olmak için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Sınırlı bir pazar payına sahip olan BlackBerry, Key2 ile çok daha geniş kitlelere erişmek istiyor. Nitekim 17 Haziran’da New York’ta düzenlenecek etkinliğin ardından bir sonraki adres Çin olacak. Ardından Avrupa’nın çeşitli yerlerinde de lansmanların düzenlenmesi bekleniyor.

BlackBerry Key2'nin tasarımını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.