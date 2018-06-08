BlackBerry Key2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz günlerde bir sızıntıyla ortaya çıkan BlackBerry Key2, resmen tanıtıldı. İki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan telefon, beklenildiği gibi BlackBerry ile özleşen fiziksel tuş takımına ev sahipliği yapıyor.

Klavyeli telefonlarıyla bir dönemin en popüler cep telefonu markalarından birisi olan BlackBerry, akıllı telefon devriminden sonra yitirdiği görkemli günlerine dönmek için var gücüyle çalışıyor.

BlackBerry Key2’nin tasarımı ve özellikleri hakkında az çok bilgiye sahip olmuştuk. Kanadalı şirket, New York’ta gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte yeni amiral gemisini resmen gün yüzüne çıkarttı.

BlackBerry Key2 Özellikleri

Fiziksel klavye ve dokunmatik ekranı bir araya getiren BlackBerry Key2, geçen yıl piyasaya çıkan selefi BlackBerry KeyOne ile benzer özellikler taşıyor. 4.5 inç 1080 x 1620 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip olan telefon, ikonik klavyesi ile kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Key2, bu yılın modası olan çift kamera trendine ayak uydurmayı da ihmal etmemiş. Cihazın arka tarafında, f/1.8 diyaframa sahip 12MP ile f/2.6 diyaframlı 12MP çözünürlükte çift ana kamera yer alırken, ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

Gücünü Qualcomm'un 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Snapdragon 660 işlemcisinden alan akıllı telefon, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. 2TB’a kadar MicroSD kart desteğine de sahip olan cihaz, 3500 mAh değerindeki bataryası ile geliyor.

USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık jakı olan Key2, kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor.

BlackBerry Key2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan BlackBerry Key2, 649 dolar fiyat etiketine sahip. BlackBerry’nin yeni amiral gemisi Haziran ayı sonunda piyasaya çıkacak.