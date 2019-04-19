BlackBerry Messenger Kullanıcılarına Kötü Haber!

Sosyal medya platformlarının çok ciddi oranlarda artması ile birlikte, eski uygulamalar yerini daha yenilere bıraktı. 2005 yılından beridir aktif olarak kullanımda olan BlackBerry Messenger hakkında, eski olması nedeniyle kötü bir haber geldi.

Sürekli olarak değişimin ve gelişimin ön planda olduğu günümüz dünyasında, BlackBerry Messenger gibi uygulamalar ayakta kalmayı ne yazık ki başaramıyor. Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının, milyarlık kullanıcılara ulaşması bu tarz eski platformları geride kalmaya zorlayabilir.

BlackBerry Messenger için geri sayım başladı

BlackBerry Messenger, artık 31 Mayıs 2019’dan itibaren kullanılmayacak. Yerini; Facebook Messenger, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma servislerine bırakan bu eski uygulama, saygılı bir şekilde yenilgiyi kabul etti.

BlackBerry Messenger, bir dönemlerin en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesiyken, rekabet koşullarına dayanamadı ve kapanmak zorunda kaldı. Bu uygulama üzerinden artık; çıkartmalari, emojiler ve diğer temel hizmetlerden de maalesef ki yararlanamayacaksınız.

BlackBerry Messenger üzerinden, son geri ödemelerinizi alabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir veriniz varsa, bunu indirebilir veya dışarı aktarabilirsiniz. Sosyal medya platformlarının değişimleri ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.