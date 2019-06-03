'BlackBerry Messenger' Resmi Olarak Kapatıldı!

Eskiden WhatsApp ve iMessage gibi mesajlaşma uygulamaları henüz piyasada yokken, BlackBerry Messenger (BBM) en popüler mesajlaşma hizmetlerinden biriydi. Çünkü günümüzün mesajlaşma uygulamaları arasında standartlaşmadan önce, BBM uygulamasında, cihazlar arasında gönderilen mesajların korunması amacıyla mesajlar şifreleniyordu.

Ayrıca BBM mesajlaşma uygulamasının BlackBerry cihazlarına özel olması, o günlerde şirketin telefon satışlarını da ciddi şekilde olumlu etkilemişti. Ancak daha yeni mesajlaşma uygulamalarının piyasaya çıkışı, yıllar geçtikçe BlackBerry Messenger’a duyulan ilginin azalmasına neden oldu. BBM’in piyasadaki mesajlaşma uygulamaları arasında giderek daha arka planda kalması nedeniyle, uygulamanın kapatılacağının duyurulması da çok şaşırtıcı olmadı.

Daha önce duyurulduğu üzere, BlackBerry Messenger uygulaması 31 Mart 2019 tarihinde resmi olarak kapatıldı. Yani artık BBM’i kullanma şansınız kalmadı. Uygulamanın kapatılmasıyla ilgili olarak şirketten yapılan duyuruda, "Bugün BBM’in son günü, BBM ile birlikte geçirdiğiniz tüm güzel anılarınız ve destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. BBM’in alternatifi olarak BBM Enterprise’ı kullanmaya devam edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

İlk kez Ağustos 2005'te hizmet vermeye başlayan ve yıllardır piyasada olan BlackBerry Messenger’ın kapatıldığını görmek gerçekten üzücü bir durum. Ancak maalesef ki endüstride bu tarz kararların alınması gerekebiliyor.

Ayrıca Google’ın da, Android Messages ile metin mesajlarının geliştirilmiş bir sürümü üzerinde çalışmakta olduğu bilgisini sizlere verelim.