BlackBerry Messenger Sona Yaklaşıyor!

WhatsApp ve Facebook Messenger henüz ortalarda yokken BlackBerry Messenger (BBM) vardı ve bu uygulama bir dönem oldukça popülerdi. Uygulama, BlackBerry telefonu olan kullanıcıların birbirleriyle sohbet etmelerine ve çeşitli içerikler paylaşmalarına olanak tanıyordu. Ancak geçtiğimiz 10 yıllık süreçte dünya çok değişti ve BlackBerry markası da artık telefon pazarının liderlerinden birisi değil. Hatta liderlik bir yana, şirketin artık telefon pazarında söz sahibi bile olmadığı söylenebilir. Uzun süredir BBM’i hayatta tutmaya çalışan BlackBerry, an itibariyle bu cephede yenildiğini kabul ediyor.

BlackBerry kendi telefonlarını üretmeyi birkaç yıl önce bıraktı. Markasının lisans hakları, Android destekli BlackBerry telefonları üretmesi amacıyla TCL firmasına verildi. Kanadalı şirket, birden fazla işletim sistemini destekleyen BBM cross-platform’u geliştirip işlevselliği arttırarak kalabalık messenger pazarında rekabet etmeye çalıştı. Fakat maalesef ki bu çabalar da yeterli olmadı.

Şirketin BBM’i tekrardan ilgi duyulan bir uygulama haline getirebilmek için gösterdiği önemli çabalara rağmen, kullanıcıların büyük bir çoğunluğu diğer platformlara geçiş yaptı. Bu aynı zamanda yeni kullanıcıların BBM uygulamasına gelişini de zorlaştırdı, çünkü kullanıcılar, arkadaşlarının ve ailelerinin zaten kullanmakta olduğu platformlara akın etmeyi tercih etti.

BBM'in Kurumsal Sürümü BBMe Devam Ediyor

Böylece, BlackBerry Messenger hizmetinin 31 Mayıs 2019’da sonlandırılmasına karar verildi. Şirket, uygulamanın kapatılması hakkında daha fazla detay vermek amacıyla bir FAQ (Sıkça Sorulan Sorular) sayfası da oluşturdu. Ancak bu kapatma kararına rağmen, tamamen ayrı bir uygulama olan BlackBerry Messenger’ın kurumsal sürümü (BBMe) bundan etkilenmeyecek.

BlackBerry’nin mesajlaşma teknolojisinin lisansını sağlayan Emtek firmasıyla ilişkileri de kademeli olarak sonlandırıldı. Bunun bir sonucu olarak BlackBerry Limited şirketi, BBM Enterprise’ı (BBM’in kurumsal sürümü) bireysel kullanıma açtığını duyurdu. Şirketin bu kararı, "BlackBerry’nin sadık BBM kullanıcılarına saygısı nedeniyle" verdiği açıklandı.

BBM uygulaması artık kapatılacak olsa da, BBMe uygulamasına bugünden itibaren Google Play Store üzerinden erişilebiliyor ve uygulama yakında App Store’a da getirilecek. Uygulama ilk bir yıl boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek ve ardından uygulamanın altı aylık abonelik ücreti 2.49 dolar (yaklaşık 15 TL) olacak.