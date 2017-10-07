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BlackBerry Motion Sızdırıldı!

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
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Kanada merkezli BlackBerry şirketi, uzun süredir akıllı telefon pazarındaki sessizliğini koruyordu. Motion isimli cihazıyla sonunda güncel akıllı telefonlara ayak uydurmayı başarmayı hedefleyen BlackBerry’nin yeni cihazı Evan Blass tarafından sızdırıldı.

Birkaç ay önce TCL şirketi, BlackBerry'nin yeni bir cihaz çıkaracağını doğrulamıştı. Bugün de Evan Blass tarafından gelen bir Tweet sayesinde şirketin yeni telefonu Motion’u tamamıyla görmüş olduk. Orta seviye özelliklerle gelecek olan yeni BlackBerry cihazı, Android tabanlı olarak kullanıcıları karşılayacak.

Şirketin, pazardaki diğer cihazlara göre farklı bir tasarım benimsemediği Motion’da kulaklık girişi olmayacağı iddia ediliyordu. Fakat son gelen bilgilere göre, bu haberin doğru olmadığı ortaya çıktı.

BlackBerry Motion’un teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse, cihaz Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alacak ve 4GB RAM bulunacak. Full HD ekranla gelecek Motion, 26 saat pil ömrü sunan 4000 mAh batarya ve parmak izi sensörü barındıracak. IP67 sertifakasıyla suya ve toza karşı direnç gösterecek cihazın fiyat etiketi henüz belirsizliğini koruyor. Ekim ayı içerisinde gelecek olan Motion, dünya genelinde satışa sunulur mu, bilinmiyor. 

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ETİKETLER: Blackberry akıllı telefon evan blass

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