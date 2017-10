BlackBerry Motion Teknik Özellikleri ve Fiyatı Resmileşti

Birkaç haftadır farklı sızıntılarla karşımıza çıkan BlackBerry Motion nihayet resmi olarak tanıtıldı. BlackBerry Motion teknik özellikleri ve BlackBerry Motion fiyatı da resmi tanıtım ile birlikte kesinleşti.

Birkaç gün önce, daha önceden birçok farklı amiral gemisini resmi tanıtımlarından önce sızdıran @evleaks adlı Twitter hesabının sahibi Evan Blass, hem BlackBerry Motion'ın görünümünü hem de teknik özelliklerini sızdırmıştı. Evan Blass'ın verdiği bilgilere göre BlackBerry Motion, 4 GB RAM, 4000 mAh batarya, IP67 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı yapı, Snapdragon 625 işlemci ve Full HD ekran ile birlikte gelecekti.

Kanada merkezli BlackBerry firması, Dubai'de düzenlenen GITEX teknoloji haftasında BlackBerry Motion'ın özelliklerini şu şekilde listeledi:

- 5.5" Full HD ekran

- Snapdragon 625 işlemci

- 4 GB RAM

- IP67 sertifikası, suya ve toza dayanıklı yapı

- 32 GB dahili depolama alanı

- 12 MP arka kamera

- 4000 mAh batarya

- Android 7.1 işletim sistemi

Görüleceği üzere bu resmi özellikler, Evan Blass'ın sızdırdığı özelliklerle bire bir örtüşmekte. BlackBerry Motion'ın başarılı bir orta segment telefon olacağı söylenebilir. İlk adımda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa çıkacak telefonun fiyatı yaklaşık 460 $ olacak.

Being shown off today at @GITEXTechWeek #BBMotion pic.twitter.com/j15ZU63XWy