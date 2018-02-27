Blackberry'nin Çerçevesiz Ekranlı Telefonu Yolda

Son yılların suskun şirketlerinden olan Blackberry, çerçevesiz ekranlı bir telefon ile tekrardan piyasaya dönmek istiyor. Kanadalı şirketin Blackberry Ghost adını verdiği cihaz, ilk bakışta gayet şık ve üst seviye bir cihaz olduğunu ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz gün itibarıyla Evan Blass tarafından sızdırılan Blackberry Ghost, şirketin ilk 18:9 formatındaki telefonu olacak. Ayrıca Android pazarında istediği başarıyı elde edemeyen Blackberry, bu anlamda da bir atak yapmayı hedefliyor. Üst segment kullanıcılarına hitap edecek olan Ghost, ilk olarak Hindistan pazarına sunulacak. Ancak ilerleyen tarihlerde cihazın diğer pazarlarda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

BlackBerry 'Ghost': a bezel-less, premium Android handset from licensee Optiemus; coming soon to India. pic.twitter.com/KTAvKbDl5v — Evan Blass (@evleaks) 26 Şubat 2018

Bunların dışında cihazın teknik özellikleri de henüz bilinmiyorken üst seviye olacağından dolayı beklentiler yüksek tutuluyor. Ayrıca neredeyse tam çerçevesiz olacağı ifade edilen Ghost'ta parmak izi sensörü, hızlı şarj desteği veya su / toz dayanıklılığı olması bekleniyor. Ayrıca Ghost isimli cihazın sadece isim haklarına sahip olacak Blackberry, telefonu Optiemus Infracom şirketine ürettirecek.

Kısa bir süre içerisinde tanıtılması beklenen cihaz hakkında daha fazla bilgi edinirsek sizlere sunacağız. Peki ya siz çerçevesiz ekranlı Blackberry Ghost hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.