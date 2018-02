Blackberry'nin Çerçevesiz Ekranlı Telefonu Yolda

Son yılların suskun şirketlerinden olan Blackberry, çerçevesiz ekranlı bir telefon ile tekrardan piyasaya dönmek istiyor. Kanadalı şirketin Blackberry Ghost adını verdiği cihaz, ilk bakışta gayet şık ve üst seviye bir cihaz olduğunu ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz gün itibarıyla Evan Blass tarafından sızdırılan Blackberry Ghost, şirketin ilk 18:9 formatındaki telefonu olacak. Ayrıca Android pazarında istediği başarıyı elde edemeyen Blackberry, bu anlamda da bir atak yapmayı hedefliyor. Üst segment kullanıcılarına hitap edecek olan Ghost, ilk olarak Hindistan pazarına sunulacak. Ancak ilerleyen tarihlerde cihazın diğer pazarlarda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

BlackBerry 'Ghost': a bezel-less, premium Android handset from licensee Optiemus; coming soon to India. pic.twitter.com/KTAvKbDl5v