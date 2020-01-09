BlackBerry ve Amazon, Güvenlik için İş Birliği Yapacak

BlackBerry ve Amazon, akıllı araçları daha güvenli hale getirmek için iş birliği içinde. Araçlar ne kadar akıllı olursa, o kadar yüksek kaliteli güvenliğe sahip olmak durumundalar. Son zamanlarda, akıllı telefonlar yerine çalışmalarını arabalar üzerine yoğunlaştıran BlackBerry, güvenlik sorununu QNX işletim sistemine dayanan yeni bir akıllı araç yazılım platformuyla ele alıyor.

Amazon Web Servis ise araçların internet teknolojisinden faydalanarak, otomobil üreticilerinin AI uygulamaları oluşturmasına ve akıllı, elektrikli ve özerk otomobiller için araç sensörü verilerine erişmesine imkân sunacak.

Sistemin, otomobil üreticilerinin motor kontrolörleri, araç takip cihazları ve dijital kokpitler gibi araç sistemleri için ortak bir yazılım platformu çalıştırmasına izin vermesi hedefleniyor. Aynı zamanda, Amazon'un AWS teknolojisini kullanarak otomobil üreticilerinin araç sensörü verilerine erişmesine ve uygulamalar oluşturmasına, güvenli bağlantı ve kablosuz yazılım güncellemelerine izin vermesi de bekleniyor.

BlackBerry Bilgisayar Korsanlarına Karşı Önlem Aldı

BlackBerry, otomobil üreticilerine, bilgisayar korsanları ile ilgili önlem alabilmeleri için büyük bir araç güvenliği olarak adlandırılan, Jarvis sistemini sunuyor. Elektrikli araçların, ev ve şebeke yedeklemelerinin entegre bir parçası olabileceğini ve her şeyi kontrol etmek için karmaşık yazılımlara sahip olacaklarını belirten BlackBerry, akıllı araçların hackler tarafından hedef olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle BlackBerry ve Amazon Web Service güçlerini birleştirerek, akıllı araçların güvenlik seviyelerini yükseltmek için çalışıyor.