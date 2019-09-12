13,000 mAh Bataryalı Blackview BV9100 Yurt Dışında Satışa Çıktı

Akıllı telefonlarda büyük batarya yarışı birkaç sene öncesinde kalmış olsa da, bu konuda çabalamaya devam eden bazı şirketlerin olduğunu görüyoruz. Blackview askeri şartlarda korumaya sahip, suya dayanıklı ve 13,000 mAh devasa bataryası ile dikkatleri çeken yeni modeli BV9100'i yurt dışında satışa sundu.

Apple iPhone 11'in neredeyse dört katı batarya boyutuna sahip olan BV9100, aynı zamanda askeri şartlarda koruması ve suya dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Temel donanım bileşenlerine göz attığımızda günlük kullanım için pek de uygun olmayan bu model, arazi şartları için seçilmiş kaftan olabilir.

Akıllı telefonlarda şimdiye kadar 18,000 mAh'e kadar batarya gördük. Yine de bu modeller, 2 cm'den fazla kalınlıkları ile kullanıcı tarafından hoş karşılanmayan tepkiler aldı. Aynı zamanda önemli bir ağırlığı beraberinde getiren bu modeller, günlük kullanım için uygun şartlara sahip değildi.

Mediatek'in Helio P35 işlemcisinden gücünü alan BV9100, 4 GB RAM ve 64 GB hafıza ile ortalama üstü bir performans sunuyor. Bununla birlikte kamera tarafında da iddialı olan model, her biri 16 MP çözünürlüğünde üçlü arka kamerayı üzerinde barındırıyor. 13,000 mAh bataryası, sağlam yapısı ve IP68 sertifikası ile bol bol ekstra özellikler sunan model, bu devasa bataryayı şarj ederken 30W hızlı şarjı da unutmuyor. Bu da bu modelin bataryasını üç saatten kısa süre içerisinde doldurabileceğiniz anlamına geliyor.

Yeni model şu an için yurt dışında 230 dolarlık fiyat etiketi ile satışta. Modelin ülkemizde resmi olarak satılmasını ise ne yazık ki beklemiyoruz.