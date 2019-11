Blair Witch Aralık'ta PlayStation 4 için de Geliyor

Layers of Fear serisi ve Observer ile tanıdığımız Bloober Team, son olarak Blair Witch ile çıkmıştı karşımıza. PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyun, 30 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunmuştu. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa, ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilirsiniz. Blair Witch, Lionsgate Games ve Bloober Team'in duyurusuyla 3 Aralık 2019 tarihinde PlayStation 4 için de satışa sunulacak.

Aynı isimli filmin baz alınarak geliştirildiği oyun, 1996 yılının Maryland eyaletinde geçiyor. Konuya göre, Burkittsville kasabasında küçük bir çocuk kayboluyor. Sorunlu bir geçmişi olan eski bir polis memuru Ellis rolündeyiz. Araştırma sıradan bir şekilde başlamış olsa da ormanda kol gezen Blair Witch isimli gizemli bir gücün sahneye çıkmasıyla kendimizi içinden çıkılmaz gibi görünen bir kabusun ortasında buluyoruz.

Oyunun PlayStation 4 versiyonu için Bloober Team, oynanışta ve teknik anlamda geliştirmelerin yapılacağının sözünü veriyor. Ayrıca Xbox One ve PC (Steam) için de yayınlanacak olan Good Boy Pack içeriğiyle gelecek. Bu içerikte sadık dostumuz Bullet için bir takım kozmetik odaklı özelleştirme eşyalarının yanı sıra oyun içi telefonumuz için yeni oyunlar, duvar kağıtları ve yine Bullet için yeni animasyonlar bulunacak.

Duyuru için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

PlayStation 4 için de geliştirilmekte olan Blair Witch, 3 Aralık 2019 tarihinde dijital olarak satışa sunulacak. Kutulu versiyonu da planlanıyor ama henüz bir tarih verilmiş değil.