Blair Witch İçin Uzun Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

Layers of Fear serisi ve Observer oyunu ile tanıdığımız Bloober Team tarafından Lionsgate Games ortaklığında geliştirilen Blair Witch, E3 2019 fuarındaki Microsoft konferansında duyurulmuştu. PC ve Xbox One için 30 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak. GamesCom 2019 kapsamında da Blair Witch için yirmi iki buçuk dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı.

1996 yılında geçen oyunun konusuna göre Maryland eyaletindeki Burkittsville kasabasında küçük bir çocuk kayboluyor. Biz ise sorunlu bir geçmişi olan eski bir polis memuru Ellis rolünde araştırmaya katılıyoruz. Sıradan bir şekilde başlayan araştırma, sonradan ormanda kol gezen Blair Witch isimli gizemli bir gücün sahneye çıkmasıyla gerçek bir kabusa dönecek.

Video oyunun açılış kısmıyla başlıyor. Başına geleceklerden hiçbir şekilde haberi olmayan karakterimizin köpeği Bullet ile araştırma bölgesine gelişini görüyoruz. Bu kısmın Resident Evil 7: Biohazard'ın açılışını andırdığı, dikkatinizi çekmiştir. O oyunda da Ethan Winters ile Dulvey kasabasına gidişimiz gösteriliyordu. Hoş bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, köpeğimiz görünüşe göre senaryo boyunca tam anlamıyla güvenebileceğimiz tek dostumuz olacak. Göremediğimiz bir yerdeyken çağırmanın yanı sıra, yanımızdayken beklemesi, yanımızdan ayrılmaması ve etraftaki bir şeyi araştırması için komutlar verebilmemiz mümkün olacak. Ayrıca zaman zaman yaptığı bir şeyden dolayı azarlayabilecek veya sevebileceğiz de.

Atmosfer olarak Blair Witch oyununun oldukça etkileyici olduğunu söylemek. Stüdyonun bilhassa Layers of Fear serisinden aşina olduğumuz yalnızlık hissiyatının derinden yaşanacağını görebiliyoruz. Ayrıca videonun geneline baktığımızda, araştırmanın büyük bir yere sahip olacak gibi. Bakalım bu defa sürekli değişen odalarla karşılaşacak mıyız? Bunu öğrenmek için fazla bir zaman kalmadı.

Keyifli seyirler dileriz!