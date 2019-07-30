Blair Witch’in İlk Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Bloober Team tarafından geliştirilen psikolojik korku türündeki Blair Witch’in ilk oynanış fragmanı yayınlandı. 1 dakika 35 saniye uzunluğundaki oynanış fragmanı, oyuncuların Bullet isimli köpek ile nasıl etkileşime girebileceği hakkında görüntüler içeriyor.

Maryland eyaletinin Burkittsville kasabasında geçen Blair Witch’in hikayesi, bir çocuğun ormanda kaybolması ile başlıyor. Kötü bir geçmişe sahip eski polis memuru Ellis isimli karakteri kontrol ettiğimiz oyunda, kaybolan çocuğu bulmak üzere arama ekibine katılıyoruz.

Yayınlanan oynanış fragmanında Ellis, telefonda Jess adında bir kadın ile sohbet ediyor. Konuşma esnasında Ellis, ormanda farklı şeylerin olduğunu söylüyor. Oynanış fragmanı, Ellis’in ormanda kaybolan çocuğu ararken ne kadar derinden rahatsız olduğunu gözler önüne seriyor.

Çıkış Tarihi

Psikolojik korku türünü seviyorsanız ve Blair Witch’i heyecanla bekliyorsanız, size iyi bir haberimiz var. Zira, Blair Witch, 30 Ağustos 2019 tarihinde PC ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Steam, Xbox Store ve GOG.com’da satışa sunulacak olan Blair Witch, Xbox Store’da 85 TL ön sipariş fiyat etiketine sahip.

Blair Witch Project filminden ilham alan Blair Witch’in ilk oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.