Sanal Gerçeklik için Blair Witch: Oculus Quest Edition Duyuruldu

Blair Witch: Oculus Quest Edition duyuruldu. Eğer orijinal oyun sizi korkutmadıysa, bu versiyon sizin için ilaç olabilir. Detaylar haberimizde.

Blair Witch serisinin yeni oyunu, geçtiğimiz yıl içerisinde PC ve Xbox One için satışa sunulduktan bir süre sonra PlayStation 4 kullanıcılarıyla da buluşmuştu. Bizleri sorunlu bir geçmişi olan eski polis memuru Ellis rolüne büründüren oyunda, Maryland eyaletinin Burkittsville kasabasında kaybolan bir çocuğu bulmaya çalışıyorduk. Her şey normal bir şekilde başlamış olsa da, çok geçmeden olaylar içinden çıkılmaz bir hale geliyordu. Korku türü konusunda ustalaşmış olan Bloober Team, Layers of Fear sonrasında yüreğimizi ağzımıza getiren bir başka deneyim daha sunmuştu. Polonya menşeli stüdyo bizi kalpten götürmek istiyor olacak ki şimdi de Blair Witch: Oculus Quest Edition duyurusu ile karşımıza çıktı.

Blair Witch: Oculus Quest Edition Yüreklere Korku Salacak!

Adından da anlayabileceğiniz üzere Blair Witch: Oculus Quest Edition, sanal gerçeklik cihazı için özel olarak yeniden tasarlanmış olan bir versiyon oluyor. Haliyle eski polis memuru Ellis karakterinin yerine geçeceğiz ve her şeyi doğrudan biz deneyimliyormuş hissini yaşayacağız.

Bloober Team tarafından verilen detaylara bakılırsa, aynı hikayenin sunulacağı bu yeni versiyon, daha yüksek çözünürlüklü ve daha yüksek kaliteli kaplamalar ile geliştiriliyormuş. Dahası ise çevrenin de yeniden tasarlanmış olması ile çok daha fazla etkileşim olacak. Bu sayede, etrafta gördüğümüz nesneleri yakalayabilecek, fırlatabilecek veya birbirinin üstüne yığabileceğiz. İşaretleyiciyi kullanarak kağıt veya daha başka nesne üzerine çizim yapabileceğiz. Ayrıca ağaç dallarını kırabilmek, çekmeceleri, kapıları, geçitleri ve asma kilitleri açabilecek ve araba bagajlarını araştırabileceğiz.

Blair Witch: Oculus Quest Edition ile köpeğimiz için bir takım yenilikler de gelecek. Mesela sevebilmemiz, çeşitli tasmalar ile görünümü değiştirebilmemiz, yiyebileceği şeyler verebilmemiz ve izini sürmesi için bir eşya koklatabileceğiz.

29 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak olan Blair Witch: Oculus Quest Edition için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.