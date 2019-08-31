Blair Witch Oyununun İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor

Eğer korku oyunlarını seviyorsanız, yeni çıkan Blair Witch sizin için ideal bir seçenek olacak. Layers of Fear serisi ve Observer ile tanıdığımız Bloober Team tarafından PC ve Xbox One için 1999 yapımı aynı isimli filminden esinlenilerek geliştirilmiş olan korku oyunu dün itibarıyla satışa sunulmuştu. Blair Witch için yazılan incelemelere bağlı olarak puanlamalar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Konuyu bir kez daha hatırlatmak gerekirse, sorunlu bir geçmişi olan Ellis isimli bir polis memurunu yönettiğimiz oyun Burkittsville kasabasında geçiyor. Maryland eyaletinde olan bu kasabada, Peter Shannon isimli küçük bir çocuğun kaybolmasıyla ilgili ihbar üzerine araştırma ekibine katılıyoruz. İlk başta her şey normalken, oyuna adını veren gizemli gücün ortaya çıkması neticesinde gidişat bir anda içinden çıkılmaz bir kabusa dönüyor ve sonrasında da olaylar gelişmeye başlıyor.

Blair Witch oyununun Metacritic üzerindeki PC ortalaması şu anda 74 / 100 iken, Xbox One ortalaması ise 75 / 100.

Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Blair Witch İnceleme Puanları