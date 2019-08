Blair Witch Oyununun Senaryo Uzunluğu Belli Oldu

Bloober Team, 2016 yılı içerisinde satışa sunulan Layers of Fear ile etileyici bir başlangıç yapmıştı Sonrasında çıkan Layers of Fear: Inheritance genişletme paketi, Observer ve Layers of Fear 2 ile bu performansını devam ettiren geliştirici stüdyo, şu sıralarda isim hakları Lionsgate şirketinde olan Blair Witch için yeni bir oyun geliştiriyorlar. Yeni oyun E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Çıkışına az bir zaman kala Blair Witch oyununun oynanış süresi de ortaya çıktı.

Game Watcher sitesi, Bloober Team stüdyosundan Maciej Glomb ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Bu röportaj sırasında da yeni Blair Witch oyununun senaryo uzunluğu sorulmuş. Glomb, bu soruya verdiği cevabı ile ortalama beş veya altı saatlik bir oynanışın bizleri beklediğini dile getirdi.

Bu tabii ki çizgisel oynanışı takip ederek doğrudan sonuca ulaşmak isteyen oyuncular için verilmiş bir süre oluyor. Oyun bildiğiniz gibi ormanda geçecek ve oldukça geniş bir alan var. Eğer araştırmayı seven bir oyuncuysanız, belirtilen süre elbette uzayacaktır; ancak yine de belirtilen sürenin bir korku oyununa göre ideal olduğunu söylemek gerek.

Öte yandan, Blair Witch oyununun birden fazla finalinin olacağını da söylemeden geçmeyelim. Yani bir defa bitirdikten sonra tekrardan başlamak için geçerli bir sebebiniz olacak.

Konuyu bir kez daha hatırlatmak gerekirse, 1996 yılında geçen oyunun konusuna göre Maryland eyaletindeki Burkittsville kasabasında küçük bir çocuk kayboluyor. Biz ise sorunlu bir geçmişi olan eski bir polis memuru Ellis rolünde araştırmaya katılıyoruz. Sıradan bir şekilde başlayan araştırma, sonradan ormanda kol gezen Blair Witch isimli gizemli bir gücün sahneye çıkmasıyla gerçek bir kabusa dönecek.