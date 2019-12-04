Blair Witch, PlayStation 4 için Çıkışını Gerçekleştirdi

Blair Witch, PC ve Xbox One sonrasında PlayStation 4 kullanıcılarıyla da buluştu. Buna özel olarak PlayStation Youtube kanalından güzel bir çıkış fragmanı yayınlandı.

Bloober Team tarafından geliştirilmiş olan Blair Witch, E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Aynı isimli filmin baz alınarak geliştirildiği oyun, 1996 yılının Maryland eyaletinde geçiyor. Konuya göre Burkittsville kasabasında kaybolan küçük bir çocuk için başlayan arama çalışmaları, Blair Witch isimli gizemli bir gücün sahneye çıkmasıyla çok daha büyük bir soruna dönüşüyor. Eski bir polis memuru Ellis rolünde olacağınız oyunda, hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yaparak büyük kabustan kurtulmanız gerekecek. Ancak bu yolda yalnız değilsiniz. Sadık dostunuz Bullet size yardımcı olmak için her daim hazır.

PlayStation 4 için çıkan versiyonda oynanışta ve teknik anlamda geliştirmeler yapılmışken, Xbox One ve PC (Steam) için de yayınlanacak olan Good Boy Pack içeriğiyle de gelecek. Bu içerikte sadık dostumuz Bullet için bir takım kozmetik odaklı özelleştirme eşyalarının yanı sıra oyun içi telefonumuz için yeni oyunlar, duvar kağıtları ve yine Bullet için yeni animasyonlar bulunacak.

Blair Witch oyununun PlayStation 4 veriyonu için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.