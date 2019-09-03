Bleeding Edge için Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınlandı

Microsoft bünyesindeki Ninja Theory stüdyosu, şu sıralarda Bleeding Edge isimli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Bu senenin E3 fuarında duyurulmuş olan oyun, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. Şimdilik çıkış tarihi belli olmayan Bleeding Edge için on bir buçuk dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Geliştirici stüdyonun önceki oyunlarının aksine bu yeni oyun dörde dört takım tabanlı bir dövüş oyunu olacak. Haliyle takım çalışması, zamanlama ve teknik büyük bir önem arz edecek. Seçilebilir olan bütün karakterlerin kendilerine has güçlerinin olmalarının yanı sıra seçtiğiniz bir karakteri benimsediğiniz oynanış stiline uygun olarak sürüsüne bereket sibernetik mod ile özelleştirebilmeniz mümkün olacak.

Bu özelleştirmeye karakterinizin hava kaykayı (hoverboard) da dahil olacak. Bunun yanı sıra tehlikelerle dolu alanları kendi avantajınıza kullanabileceksiniz. Mesela düşmanlarınızı Buttercup karakterinin elektrikli testeresi ile rakibinizi yüksek voltaj yüklü tellere doğru veya Makutu karakterinin omzu ile yaptığı vuruşlar sayesinde tren raylarına doğru uçurabileceksiniz.

Aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış videosu ise Arekkz Gaming tarafından yayınlanmış. Başlangıçta seçilebilir karakterlerimizi görebildiğimiz oyun, çıkışıyla birlikte oyuncuların yeni gözdelerinden birisi olacakmış gibi görünüyor. Keyifli seyirler dileriz!