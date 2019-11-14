Bleeding Edge'in Çıkış Tarihi Microsoft Store Üzerinden Açıklandı

Bleeding Edge, Ninja Theory stüdyosunun sıradaki oyunu olacak. E3 2019 fuarında duyurulmuş olan çok oyunculu oyun, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Bugünün Inside Xbox yayını sırasında çıkış tarihinin duyurulması beklenen Bleeding Edge, Microsoft Store üzerindeki yerini aldı. Bu da haliyle önemli detayları beraberinde getirdi.

Microsoft Store sayfasındaki detaylara göre Bleeding Edge, 24 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak. Çıkışı öncesinde oyunu deneyebilmeniz için iki ayrı kapalı beta testi düzenleneceği onaylandı. Bunlardan ilki için 14 Şubat 2020, ikincisi için de 13 Mart 2020 tarihinde karar kılınmış. Tabii ki teknik bir aksaklıktan dolayı bir erteleme ile karşılaşmazsak. Katılımda bulunmak için ön-sipariş ile satın almanız veya Xbox Game Pass abonesi olmanız gerekiyor.

Ön-sipariş ile satın almanız veya Xbox Game Pass abonesi olmanız durumunda ayrıca Punk Pack içeriğinin hediye edileceğini söyleyelim. Bu içerikte özel Punk Rock Nidhöggr, Butterpunk Buttercup ve Outrider ZeroCool kostümleri, Rioter'ın Hava Kaykayı, oyun içi Make Your Mark çıkartma paketi ve fazladan üç karakter tepkisi bulunacak.

Bleeding Edge, Buttercup, Nidhöggr, Daemon veya Makutu karakterlerinden birini seçeceğiniz dörde dört takım tabanlı bir oyun olacak. Her bir karakterin kendisine has zamanı dondurmak, zihinleri kontrol etmek veya füzelerin üstüne binmek gibi güçleri var. Karakterinizi benimsediğiniz oynanış stiline uygun olarak sürüsüne bereket sibernetik parça ile özelleştirebilmeniz, silahlarını ve yeteneklerini güçlendirebilmeniz mümkün olacak.

Bunların yanı sıra kullanacağınız tekniğin, zamanlamanın ve ekip çalışmasının ödüllendirileceği Bleeding Edge oyununda çatışma alanında kendi yararınıza kullanabileceğiniz kısımlar da olacak. Mesela Buttercup karakterinin testere bıçağıyla rakiplerinizi yüksek voltajlı bir elektrik çitine asmak veya Makutu karakterinin güçlü omuz darbesiyle hedefinizdeki düşman(lar)ı gelen bir trenin önüne itmek gibi.

Bu gecenin Inside Xbox programında oyun ile ilgili yeni detayların açıklanacağını tahmin ediyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.