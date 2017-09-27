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  4. Blizzard Battle.net Android Uygulaması Yayınlandı

Blizzard Battle.net Android Uygulaması Yayınlandı

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Erkan Calp
Erkan Calp Oyun

Overwatch, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Hearthstone oyunlarıyla bilinen ünlü yapımcı Blizzard, Battle.net adını verdiği yeni mobil uygulamasını yayınladı. Blizzard oyunlarının sıkı takipçilerini bir araya toplayan sosyal bir platform olan Battle.net, ilk olarak Android platformun için indirmeye açıldı.

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Blizzard’ın takipçileri arasındaysanız, tüm oyunları tek bir yerden yönetme kolaylığı sunan Battle.net programını biliyorsunuzdur. Mobil platformda yeni yayınlanan Blizzard Battle.net uygulaması da Blizzard oyunlarının hiçbirini kaçırmayan hardcore oyuncuları buluşturuyor. Uygulama üzerinden oyuncular – sosyal ağlarda olduğu gibi – birbirlerine arkadaşlık isteği gönderip iletişime geçebiliyor, birbirlerinin oynadıkları oyunları görebiliyorlar.

BattleTag ve QR kod ile arkadaş ekleme seçenekleri sunan Blizzard Battle.net yardımcı Android uygulaması, Android 5.0 Lollipop yüklü tüm cihazlarla uyumlu. Unutmadan, sürekli WiFi bağlantısı gerektiriyor ve Türkçe dil seçeneği sunmuyor.

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ETİKETLER: blizzard battle.net blizzard battle.net

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