Blizzard'a DDoS Saldırısı: Diablo IV'e Saatlerce Erişim Sorunu Yaşandı!

Diablo IV'ün çıkışıyla birlikte Blizzard topluluktan aldığı tepkiden büyük ölçüde memnun kaldı. Oyunun oyunculara, özellikle de Diablo serisinin hayranlarına sunacağı çok şey var ancak öyle görünüyor ki birileri ya oyunun aldığı tepkiyi kıskanıyor ya da birileri oyunu o kadar da beğenmedi çünkü Diablo IV bu hafta sonu şirketin Battle.net çevrimiçi hizmetinin DDoS saldırısına kurban gitmesiyle büyük bir problemle karşılaştı.

Oyuncular yaşanan saldırı sonrası Diablo IV, World of Warcraft ve diğer Blizzard oyunlarına erişemedi. Birçok oyuncu hafta sonu boyunca şirkete şikayet taleplerini iletti.

Bağlantı Problemleri 12 Saati Aştı

Pazar sabahının erken saatlerinden itibaren Battle.net hizmeti, yaşanan DDoS saldırısı nedeniyle ciddi kesintiler yaşadı. Oyuncular yüksek gecikme süresi ve sık sık bağlantı kopmalarıyla karşılaşarak oyunları tam anlamıyla oynanamaz hâle geldi. Blizzard'ın müşteri destek hesabı sorunu kısa sürede kabul etti ve şirketin devam eden saldırıyı aktif olarak izlediğini belirtti.

Reddit'teki çok sayıda rapor, oyunlara en az 10 ila 12 saat boyunca erişemeyen oyuncuların yaşadığı problemleri ortaya koydu.

Blizzard gece yarısına doğru sorunun tamamen çözüldüğünü söyledi ancak oyuncular hâlâ bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyorsa, şirket web sitelerinde bulunan sorun giderme tavsiyelerini takip etmelerini tavsiye ediyor. Saldırının Battle.net platformunun istikrarı ve güvenliği açısından uzun vadeli sonuçları olup olmayacağı henüz belli değil.