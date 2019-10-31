Blizzard Entertainment Üç Önemli İsmi Daha Kaybetti

Son dönemde Blizzard Entertainment açısından işlerin tam olarak yolunda gittiğini söylemek zor. Geçtiğimiz yıl bir parça kayıp yıl olmuştu. İşten çıkarmalardan Diablo Immortal dahil hayal kırıklığı yaratan duyurulara ve yakın bir zaman önce maç öncesindeki röportaj sırasında Hong Kong'u özgürlüğe kavuşturma çağrısı yapan Hearthstone Grandmaster Chung Ng Wai'nin cezalandırılması hadisesine kadar birçok şey sayabiliriz. BlizzCon 2019 organizasyonunun öncesinde olumsuz gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Üç tecrübeli Blizzard Entertainment geliştiricisi daha şirket ile yollarını ayırdı.

Paylaşılan bildiriye bakılırsa, Starcraft II Baş Tasarımcısı ve Heroes of the Storm Oyun Yönetmeni Dustin Browder, Hearthstone Üretim Yöneticisi Jason Chayes ve eski Hearthstone Yönetmeni Eric Dodds Blizzard Entertainment ile yollarını ayırdılar. Bu ayrılık haberinin geliştirilme aşamasındaki kod adı Ares olan ve Starcraft evreninde geçen aksiyon oyununun iptalinden kısa bir süre sonra gelmesinin epey şaşırtıcı olduğunu söylemek gerek. Çünkü hem Dustin Browder hem de Eric Dodds bu oyunun üzerinde çalışıyorlardı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında Kotaku sitesine açıklama yapan Blizzard Entertainment, "Evet, Eric, Dustin ve Jasen Blizzard'dan ayrılma kararlarını birkaç ay önce vermişlerdi. Her daim Blizzard ailesinin üyeleriydi ve her daim öyle sayılacaklar. Onlarla yıllarca çalışmayı sevmiştik. Gelecek için onlar adına en iyisini diliyoruz." yorumunda bulundu ve devam etti. "Ancak, Blizzard oyunlarının geliştirilmesinin iyi iş çıkartmaya devam edecek olan birçok yetenekli ve köklü takım arkadaşlarının iş birlikçi çalışmalarının sonucunda ortaya çıktığını da net olarak açıklamak istiyoruz."

Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse, Microsoft cephesinin önemli isimlerinden olan Mike Ybarra da 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Blizzard Entertainment bünyesine katılacak.