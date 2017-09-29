Blizzard'ın Yayınladığı İş İlanı Yeni Oyunun Habercisi Olabilir

Blizzard'ın dün açtığı yeni iş ilanı, daha önce duyurulmamış bir MMO RTS oyununun habercisi olabilir. Şirket açtığı ilanda Unity için kıdemli bir mühendis aradığını belirtti.

Blizzard genellikle PC platformu için oyun üreten bir şirket, ancak son zamanlarda konsollara ve mobil platformlara da yatırım yaptığını gördük. Hearthstone oyununu mobil cihazlara çıkardığını biliyoruz ve görünen o ki şirket bununla yetinmek istemiyor. Popüler oyun geliştiricisi yayınladığı iş ilanında, " Blizzard Entertainment, habersiz bir MMO RTS projesinde çalışmak için deneyimli bir Unity mobil istemci mühendisi arıyor" dedi.

Açıklamada ayrıca, " İdeal başvuru sahibi mobil uygulama geliştirme ve mobil uygulama ortamlarına özgü mühendislik problemlerini çözme konusunda tutkulu olmalıdır" ifadeleri yer alıyor. Bilmeyenler varsa hatırlatalım, Hearthstone'da Unity tarafından destekleniyor. Yani Blizzard bu motoru ilk kez kullanmıyor.