Blizzard Bir Köklü İsme Daha Veda Ediyor: Jeff Kaplan Şirketten Ayrılıyor!

Blizzard'da bir devir daha kapanıyor. Geçmişte de önemli ayrılıklar yaşanmış olduğu Amerika menşeli şirketi yıllardır ayakta tutan köklü ve önemli bir ismin gidişi söz konusu oluyor. Jeff Kaplan, Blizzard'dan ayrılıyor.

Ünlü isim, şirkete 2002 yılında Yardımcı Oyun Tasarımcısı pozisyonunda katılmıştı. Aradan geçen on dokuz yıllık süreçte Kıdemli Oyun Tasarımcısı, Baş Oyun Tasarımcısı ve Oyun Yönetmeni pozisyonlarında gördüğümüz Jeff Kaplan, 2013 yılından bu yana da kendisini Oyun Yönetmeni ve Başkan Yardımcısı olarak görmüştük.

Blizzard'da Jeff Kaplan Ayrılığı

Blizzard internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, yıllar boyunca birlikte çalıştığı geliştiricilere teşekkür eden Kaplan, “Böylesine tutkulu bir kitle için dünyalar ve kahramanlar yaratma fırsatı yakalamak, gerçek anlamda ömür boyu duyulacak bir onurdu.” dedi ve devam etti: “Oyunlarımızı, oyun ekiplerimizi ve oyuncularımızı desteklemiş olan Blizzard’daki herkese derinden minnettarlığımı sunmak istiyorum. Ama benimle ayrı yaratım yolculuğunu paylaşan muazzam oyun geliştiricilerine özel olarak teşekkür etmek istiyorum.”

Jeff Kaplan ayrılığı sonrasında Blizzard, Overwatch geliştirici ekibinin yeni liderinin de duyurusunu yaptı. Amerika menşeli şirkete on sekiz yılını vermiş olan Aaron Keller, ekibin yeni lideri ve aynı zamanda da yeni Overwatch 2 Oyun Yönetmeni olacak. Keller Overwatch öncesinde Kaplan ile World of Warcraft üzerinde çalışmıştı.

Jeff Kaplan’ın veda mesajını yazdığı sayfada Aaron Keller tarafından belirtilene göre, Overwatch 2 için geliştirilme süreci hızlı bir şekilde devam ediyormuş. Her ne kadar oyunu 2022 yılından önce piyasada göremeyecek olsak da, bu yılın içerisinde ve sonlarına doğru olmak üzere geniş bir zamanı kapsayan planlamaya göre, aşama kaydetme ve yeni özellikler dahil pek çok heyecan verici açıklama yapılacakmış. Kendisi her ne kadar Kaplan’ın yerini doldurmak için çaba sarf etmeyeceğini söylüyor olsa da, Oyun Yönetmeni olmaktan ve ekibin bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıymış ve oyuncu kitlesine hizmet etmekten dolayı da onur duyuyormuş.

Peki siz bu ayrılık durumu konusunda ne düşünüyorsunuz? Blizzard Entertainment için büyük bir olumsuzluk mudur, yoksa Aaron Keller en az Kaplan kadar iyi bir performans sergiler mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.