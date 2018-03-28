Blizzard, Overwatch World Cup 2018'i Duyurdu

Blizzard Entertainment, Overwatch World Cup 2018 için yaptığı planları açıkladı. Ünlü oyun şirketi, 24 farklı ülkeden en iyi oyuncuları Overwatch Dünya Kupası 2018 kapsamında bir araya getireceğini söyledi.

2007 yılında World of Warcraft’ın yanı sıra bir başka MMORPG oyunu daha geliştirmek için kolları sıvayan Blizzard, Project Titan adını verdiği oyunu üzerinde yıllarca çalışmıştı. Uzun süreli hikaye yazma ve temel mekanikleri oturtma çabalarının ardından ani bir karar alan şirket, Project Titan’i iptal etmişti. Titan’dan elinde kalan materyallerden yararlanarak Overwatch fikrini ortaya atan Blizzard, takım tabanlı shooter oyununu hayranlarının beğenisine sunmuştu.

2016 yılında piyasaya sürülen Overwatch, takım tabanlı oluşu sebebiyle daha ilk günlerinden e-Spor dünyasının içinde kendine yer bulmuştu. Blizzard da yaptığı açıklamalarla Overwatch’un e-Spor tarafını resmi olarak destekleyeceğini duyurmuştu. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesiyse Overwatch World Cup adı altında düzenlenen dünya kupası tadındaki turnuvalar olmuştu.

Bir önceki sene anlık olarak 300,000 izleyiciye ulaşarak önemli bir barajı geçen Overwatch Dünya Kupası için yapılan açıklamada, turnuvanın bu sene de devam edeceği belirtildi. 24 farklı ülkenin takımlarının karşı karşıya geleceği söylenen organizasyona, Overwatch Dünya Kupası sıralamasında ilk 20’ye giren takımların davet edilebileceği kaydedildi.

World Cup adresi üzerinden görebileceğiniz sıralamada ilk dörtte yer alan Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Tayland ve Fransa’nın grup aşamasına kalmadan bir sonraki tura geçeceğinin altı çizilirken, maalesef Türkiye’nin yer almadığı diğer 16 takımın gruplarda mücadele edeceği ifade edildi.