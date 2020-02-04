Blizzard, Warcraft 3 Alanlara İsterlerse Paralarını Otomatik Geri Ödüyor

Warcraft 3'ün yenilenmiş hali olarak piyasaya sürülen Warcraft 3: Reforged, Blizzard için büyük bir felakete dönüşmüştü. Gelmiş geçmiş en kötü kullanıcı puanına sahip olan oyun unvanını kazanan Warcraft 3: Reforged için otomatik geri ödeme devreye alındı.

Warcraft oyun dünyasına strateji oyunu olarak girmişti; ancak popüleritesini daha doğrusu günümüzdeki popüleritesini World of Warcraft isimli MMORPG oyunuyla kazanmıştı. Milyonlarca WoW oyuncusu Warcraft 3: Reforged duyurusu ile oldukça heyecanlanmışlardı. Keza oyun piyasaya sürüldüğünde önemli satış rakamlarına da ulaşmıştı.

Buraya kadar her şey Blizzard için mükemmel şekilde ilerlemişti... Oyun çıktıktan sonra gelen ilk yorumlar bütün işleri değiştirdi. Oyun üzerinde neredeyse hiçbir şeyi değiştirmeyen Blizzard, sadece görüntüleri yenilemekle yetinmişti. Oyuncuların talep ettiği birçok şey üzerinde de değişiklik yapılmamıştı.

Oyuncular beklemedikleri bir oyunla karşılaştıkları için oldukça sinirlendiklerini verdikleri puanlarda gösterdiler. Warcraft 3: Reforged'ın Metacritic kullanıcı puanı ortalaması 0.5 ortalamalarına kadar düştü. Verilen bu ortalama skor, bir oyunun Metacritic'te aldığı en düşük puan olarka kayıtlara da geçti.

Warcraft 3 otomatik geri ödeme nasıl yapılır?

Yaşananlardan sonra Blizzard duruma çözüm bulmak için uğraşırken, bugün bambaşka bir teklif ortaya çıktı. Ünlü oyun şirketi, oyunu satın alanlara herhangi bir inceleme yapmadan paralarını iade etmeye başladı.

Normalde herhangi bir oyunu iade etmek istediğinizde, belirli bir süre beklemeniz gerekiyor. Steam gibi platformlarda satın aldığınız oyunu belirli bir sürenin altında oynamanız isteniyor. Bunun üzerine çıkarsanız oyunu beğendiğiniz düşünülüyor. Buna rağmen Blizzard, otomatik olarak para iadesi yaparak, oyuncuları biraz olsun teskin etmeye çalıştığını göstermiş oldu.

Sizde Warcraft 3'ü iade etmek istiyorsanız, iade sayfasına tıklayarak gerekli bilgileri doldurabilirsiniz. Gerekli bilgileri girdikten birkaç dakika sonra ödediğiniz miktar hesabınıza geri aktarılacaktır.