Blizzard Warcraft III Turnuvası Yapacağını Duyurdu

Bir gün önce ortaya çıkan haberlerde, ünlü oyun şirketi Blizzard’ın eski Warcraft III oyuncularını özel bir organizasyona davet ettiği yazılmıştı. Bugün resmi açıklamayı yapan Blizzard, yakın zaman sonra bir Warcraft 3 turnuvası düzenleyeceğini duyurdu.

Warcraft oyunlarının en sevilenleri arasında yer alan Warcraft 3’te son bir haftadır ilginç bir hareketlilik yaşanıyordu. 15 yıl aradan sonra oyun için yama yayınlayan Blizzard, yeni şeylerin geleceğine dair ilk ipuçlarını verirken, hiç beklenmeyen bir adım daha attı.

Warcraft 3’ün altın günlerini yaşadığı zamanlarda oyunu profesyonel olarak oynayan oyunculara etkinlik daveti gönderen Blizzard, davetiyelerin ardından Warcraft III Invitational adından bir turnuva düzenleyeceğini açıkladı. Blizzard’ın merkezinin bulunduğu Irvine, Kaliforniya’da 27 – 28 Şubat tarihleri arasında düzenleneceği söylenen Warcraft III Invitational’ın düzenlendiği sırada, bir de sürpriz bir duyurunun yapılabileceği iddiaları ortaya atıldı.

15 yıl sonra gelen yama ve turnuvayla birlikte Blizzard’ın Invitational sırasında uzun zamandır beklenen Warcraft 3 HD’yi duyurabileceği söylenenler arasında yer aldı. Grubby, Lyn, MaDFroG ve Happy gibi oyuncuların yer alacağı ve amansız bir mücadeleye sahne olması beklenen turnuvaya dair detayların ise yakında paylaşacağı vurgulandı.