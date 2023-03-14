Blizzard'tan Xbox Game Pass Kullanıcılarını Üzen Haber

En sevilen oyun serilerinden olan Diablo, yıllar sonra sonunda bir devam oyununa kavuşuyor. Ünlü serinin üreticisi Blizzard, sıradaki büyük projeleri olan Diablo 4 için çoktan açık beta planlaması yapmış durumda. Ancak sevilen oyun stüdyosundan bu sefer hayranları üzen bir açıklama geldi.

17-19 Mart tarihlerinde ön sipariş veren kullanıcıların açık beta testine katılabileceği Diablo 4, Blizzard'ın açıklamalarına göre en azından yakın bir zamanda Xbox Game Pass'e gelmeyecek.

Blizzard: "Diablo 4'ün Xbox Game Pass'e Gelmesi Planlarımız Arasında Yok!"

Uzun yıllar süren geliştirme aşamasından sonra nihayet bu sene içerisinde çıkış yapması beklenen Diablo 4'ün Xbox Game Pass kütüphanesine dahil edileceği iddia edilmişti. Bu iddianın arkasında tabii ki yakın zamanda Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın almış olması yatıyor. Ancak oyuncular en azından şimdilik Xbox Game Pass ile Diablo 4 keyfi için beklemek zorunda.

Şu an projenin başındaki isim olarak bilinen deneyimli oyun yapımcısı Rod Fergusson, hayranlardan gelen sorulara yanıt olarak, "Diablo 4'ün Game Pass'e gelip gelmeyeceği hakkında sorular alıyoruz. Bilmenizi isterim ki böyle bir durum şu an için planlarımız arasında yok." dedi.

Rod Fergusson'un Xbox Game Pass'e kırmızı ışık yakması, oyunun hiçbir zaman kütüphaneye eklenmeyeceği anlamında gelmiyor. İlerleyen süreçte oyunun çıkış yapmasının ardından kütüphaneye eklendiğini görebiliriz. Ancak Microsoft'un son aylardaki en dikkat çeken "Çıktığı gibi Game Pass'te" sloganını ne yazık ki Diablo 4 için duyamayacağız gibi duruyor.