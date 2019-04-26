BlizzCon 2019'un Detayları Belli Oldu

Tüm dünyadan oyun tutkunlarının heyecanla bekledikleri BlizzCon 2019 fuarı, bu sene 1-2 Kasım tarihlerinde California’da bulunan Anaheim Convention Center’da gerçekleşecek.

Blizzard Entertainment’ın yeni oyunları, profesyonel e-spor mücadeleleri ve katılımcıların kendilerini gösterebileceği topluluk etkinlikleri gibi daha birçok şey, BlizzCon 2019’da olacak.

Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, “BlizzCon bugüne kadar Blizzard oyuncu topluluğumuza kendilerini evlerinde hissettikleri, internet arkadaşlıklarının gerçeğe dönüştüğü ve yepyeni dostlukların kurulduğu sıcak bir ortam sundu” dedi.

Bu yıl fuara gelecek herkesi karşılamayı dört gözle beklediklerini söyleyen Brack, “Onlarla bir araya gelmek, gülüp eğlenmek ve elimizdeki en yeni gelişmeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yılki BlizzCon, Hearthstone Global Finals, Hearthstone Grandmasters, Overwatch World Cup, StarCraft II World Championship Series ve World of Warcraft Arena World Championship Finals gibi birçok önemli e-spor turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Etkinlik biletleri 4 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Çarşamba olmak üzere iki farklı günde satışa sunulacak.

BlizzCon 2019 fuarı, 1-2 Kasım tarihlerinde California’da bulunan Anaheim Convention Center’da düzenlenecek.