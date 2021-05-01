İstanbul'da Blockchain ile Vatandaş Yönetimi Başlıyor: Dünyada İlk

Blockchain ile vatandaş yönetimi artık gerçek. İstanbul'un bir ilçesi olan Tuzla'da, blockchain alışılmadık bir amaç için kullanılacak. Tuzla Belediye Başkanı'nın verdiği demeçe göre, vatandaşların ne düşündüğü blockchain ile tespit edilecek.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da yaşayan vatandaşlar için blockchain odaklı bir yönetim anlayışına geçilecek. İstanbul'un bir ilçesi olan Tuzla, bu hamlesiyle dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

"Daha önce vatandaşımız ne diyor diyerek plebisit yaparak, vatandaşımızın hassasiyetini değerlendirerek karar verdiğimiz seçimler oluyordu. Bu plebisitler yerine artık Blockchain teknolojisi kullanarak Tuzla’yı yönetmek istiyoruz” dedi.

Blockchain ile vatandaş yönetimi artık gerçek

Tuzla’da Blockchain teknolojisi kullanılarak vatandaş odaklı bir yönetim modelini benimsediklerini ifade eden Başkan Yazıcı, vatandaşların hangi konuda ne düşündüğünü öğrenmek için blockchain'den faydalanacak.

"Blockchain tabanlı bir yazılım ile vatandaşlarımızın hangi konuda ne düşündüğünü öğrenip, özellikle mahallerimizde, sokaklarımızda ve ilçemizdeki kararlarımızı vatandaş patron anlayışıyla, vatandaşlarımız ile Tuzla’yı yönetmek istiyoruz" diyen Başkan Yazıcı, blockchain'den umutlu olduklarını söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz süreçten bu yana teknolojiyi desteklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Tuzla’nın belirli noktaları için gerçekleştirdiğimiz mobil referandum uygulamalarını, değişen teknolojiyi uygulayarak Blockchain ihalesini yaptık. Blockchain teknolojisin sadece kripto paralar olarak değerlendirmemek lazım. Blockchain teknolojisi bir kayıt sistemidir. Kırılamaz bir şifresi olan bir kayıt sistemidir. Dolayısıyla bir kişinin asla değiştirilemez kanaatini gelecek seçimlerde dahi kullanılması düşünülen, tapu kadastroda kullanılması düşünülen, devletin birçok alanında asla değiştirilemez ve kesin vatandaş odaklı olarak bilgilerin saklanabildiği bir sistemin kaçınılmaz bir dünyada bizim de Tuzla Belediyesi olarak Blockchain teknolojisi ile vatandaşlar odaklı Tuzla’yı yönetme arzumuzu hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

Thodex ve Vebitcoin'de son durum

Türkiye'de kripto para borsası olayları durulmuyor. Geçtiğimiz gün Adalet Bakanlığından Thodex ve Vebitcoin açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in verdiği demeçlere göre, Thodex ve Vebitcoin'le ilgili soruşturma devam ediyor. İki kripto para borsası soruşturmasında 10 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmaların halen devam ettiğini aktaran Adalet Bakanlığı Sözcüsü, "Aynı soruşturma kapsamında dün itibarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile 6 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.