Blockchain Şirketi Algorand Şeriat Sertifikası Aldı!

Blockchain şirketi Algorand pazartesi günü yaptığı açıklamada şirketin şeriat ile uyumlu olduğunu duyurdu.

70 Milyar Dolarlık Pazara Girmeye Hazırlanıyor

Algorand, İslami finans sektörüne giriş yapabilmek için Bahreyn merkezli 'Sheriya Review Bureau' isimli kuruluştan sertifika aldı. 2017 yılında yapılan araştırmalara göre İslam ülkeleri içerisindeki yatırımcıların toplam büyüklüğü 70 milyar dolar hacime sahip.

"Algorand içerisindeki vizyonumuz her zaman kapsayıcılık oldu." diyen Algorand CEO'su Steve Kokinos, "İleri görüşe sahip İslami teşebbüslerin yeni fırsatları, finans kurallarına uygun bir platformda gerçekleştirebileceklerini görmekten heyecan duyuyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Şeriat uyumu yalnızca Blockchain tabanlı şirketler açısından değil, her türlü yatırım aracı için oldukça karmaşık olabilir. Söz konusu sertifakada onay alabilmek için kumar ve alkol de dahil olmak üzere şeriat yasası kapsamında yasaklanan faaliyetlerden kesinlikle kar edilmemesi gerekiyor. Aynı şekilde bir diğer yasaklı etkinlik olan borçlara faiz tahakkuk etmemesi durumunun da gerçekleşmemesi lazım.

Söz konusu gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Sheriya Review Bureau CEO'su Yasser S. Dahlawi "Algorand kullanıcılarının gelecekteki hedeflerini İslami finans piyasasında desteklemeye hazırız." dedi.