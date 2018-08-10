Blockchain Şirketinden 900 Megavatlık Rüzgar Çiftliği

ABD merkezli blockchain şirketi Soluna, Fas ile Moritanya arasındaki Batı Sahra’ya 900 megavatlık bir rüzgar çiftliği inşa etmeyi planlıyor.

Soluna CEO’su John Belizaire Reuters ’a verdiği demeçte, beş yıl içinde tamamlanması planlanan inşaatın 2019 yılında başlayacağını söyledi. 900 megavatlık dev rüzgar çiftliğinin, 2,5 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Batı Sahra’nın en fazla rüzgar alan bölgesine inşa edilecek tesis, 37.000 dönümlük bir alan üzerine kurulacak. Belizaire, Fas’lı yetkililerin uyarıları nedeniyle kripto para ticareti yapmayacaklarını, ancak yabancı para birimleri karşılığında şirketlere blockchain desteği vereceklerini söyledi.

Soluna'nın ABD özel sermaye şirketi Brookstone Partners tarafından da desteklendiği ve gelecekte büyük kurumsal yatırımcılara ortaklık kurabileceği bildirildi. Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, Temmuz ayında Ethereum madenciliği yaptığını açıklamıştı. Brin gibi daha birçok girişimci bu endüstriye olan yatırımlarını yavaş yavaş artırmaya başladı.

1975'te eski bir İspanyol kolonisi olan Batı Sahra'yı ilhak eden Fas, Afrika kıtasının kuzeybatısında yer alan bölgenin üçte ikisini fiilen yönetiyor. Gelecekte elektriğinin yüzde 52'sini yenilenebilir enerjilerden üretmek isteyen ülke, bu planının bir parçası olarak güneş ve rüzgar enerjisine her yıl milyonlarca dolar yatırım yapıyor.