Blockchain Tabanlı HTC Exodus, Sonbaharda Geliyor

HTC, geçtiğimiz aylarda blockchain teknolojisi odaklı yeni bir telefon üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Exodus olarak adlandırılan yeni telefonun geliştirme çalışmalarının devam ettiği ve telefonun 2018’in üçüncü çeyreğinde yani sonbaharda piyasaya çıkarılacağı açıklandı.

Diğer akıllı telefonlardan farklı olarak Exodus’un, merkezi olmayan ağ ve uygulamalar için geliştirildiği belirtiliyor. HTC yeni telefonunu, “anahtarla kurtarma özelliğine sahip soğuk cüzdanlı ilk telefon” olarak tanımlanıyor. Yani telefonda bulunan bir tür depolama şekliyle birlikte kripto paralar internet bağlantısına gerek duymaksızın saklanabiliyor. Ayrıca anahtar kurtarma özelliğiyle birlikte cüzdanların anahtarları daha güvenli şekilde saklanabiliyor.

Exodus için şimdiden bir internet sitesi de oluşturulmuş durumda. Sitede telefon hakkında daha fazla bilgi verileceği söylenerek, kayıtlar toplanıyor. Exodus hakkındaki pek çok detay henüz bilinmiyor; ancak HTC’nin Hong Kong’da düzenleyeceği etkinlikte telefonla ilgili daha çok detay vermesi bekleniyor. Exodus ile ilgili şimdilik bilinenler ise, telefonun merkezi olmayan bir internete ve uygulamalara sahip olacak olması. Ayrıca, verileri bir bulut uygulaması yerine cihaz üzerinde saklama yeteneğinin olacağı.

HTC, “dünyanın Blockchain teknolojisi üzerine kurulmuş en büyük oyunu” olarak tanımlanan CryptoKitties ile de işbirliği yaptıklarını da duyurdu. Söz konusu oyunda kripto paraların yerine, teknoloji kullanılarak eşsiz dijital varlıklar yaratılıyor. Oyuncular bu varlıklarla isterlerse ticaret yapabiliyor ya da varlıklarını geliştirip çoğaltabiliyor. Bu sayede oyunda milyarlarca farklı kombinasyon ortaya çıkabiliyor.