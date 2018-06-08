Blockchain Türkiye Platformu Kuruldu

Son günlerin en popüler konuları arasında yer alan blok zinciri teknolojileri konusunda Türkiye’deki yatırımları arttırma ve ilgiyi bu yöne çekme adına, Türkiye Bilişim Vafkı (TBV) liderliğinde Blockchain Türkiye Platformu kurulduğu açıklandı.

2017 yılında Bitcoin’de görülen inanılmaz yükselişin ardından blockchain teknolojilerine yapılan yatırımlar inanılmaz seviyede yükselmiş ve binlerce yeni şirket kurulmuştu. Dünya son gülerde dur durak bilmeden blok zinciri teknolojileri üzerine çalışmaya devam ederken, bu çabalara Türkiye’nin de katılmasını isteyen bilişim uzmanları, Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde yeni bir platformu hayata geçirme kararı aldılar. Yapılan açıklamayla girişimcilerin desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı, Türkiye'nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya yaratmak amacıyla Blockchain Türkiye Platformu'nu (BCTR) hayata geçirildiği kaydedildi.

BCTR’nin yoluna kâr amacı gütmeden devam edeceğini söylenirken, platform tarafından düzenlenecek olan eğitimler ve etkinliklerle birlikte Türkiye’de konuya ilgi çekilmeye çalışılacağı ve çeşitli bilgilendirici yayınlarla birlikte, blockchain çalışmalarına hız verilmek için ter döküleceği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Güvenin maliyeti hala çok yüksek. Bugün, 500 yılı aşkın süredir kullandığımız, çift yanlı kayıt tutma prensibine, matematiğin de yardımıyla bir üçüncüsünü eklemek üzere yola çıkıyoruz: Güven. İlgi ile takip ettiğim bir ekonomistin, blockchain teknolojisini geçmiş 500 yıllık teknolojik ilerleme ile mukayeseli değerlendirirken söylediği, ‘Matbaa devrimi bilgi boşluğunu doldurdu; sanayi devrimi güç boşluğunu doldurdu; internet devrimi mesafe boşluğunu doldurdu; blockchain devrimi ise güven boşluğunu dolduracak' sözlerine katılmamak mümkün değil” dedi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) adına konuşan Genel Müdür Dr. Soner Canko ise blockchain teknolojisinin geleceği şekillendireceğine inandıklarını belirterek, “BKM olarak blockchain teknolojisini hayatımıza girdiği günden bu yana takip ediyor, nasıl çözümler üretebileceğini kavramaya yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin; başarılı, verimli ve hızlı entegrasyonu için ekosistem kurmanın önemini şimdiye kadar BKM Express, FinTech Istanbul, TROY gibi çalışmalarımızda deneyimlediğimiz için, şimdi de TBV çatısı altında tüm sektörlere erişebilecek bu platformun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Farklı üyelik biçimleriyle kurumsal katılımcılar dâhil olabileceği, her sektörden katılımcıya açık olan ve kısa süre içinde Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sektörlere ulaşması beklenen BCTR'nin danışma kurulunda, dünyadan önemli Türk akademisyenler ve konusunda uzman kişiler yer alıyor” ifadelerini kullandı.