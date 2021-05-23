Kripto Borsası Yanlışlıkla Milyonlarca Bitcoin Dağıttı

Kripto para borsası BlockFi Bitcoin dağıttı. Bir promosyonun parçası olarak kullanıcılarına kod gönderecek olan BlockFi, ABD doları yerine Bitcoin hediye edince gündem olmayı başardı. 100'den fazla kullanıcıya milyonlarca Bitcoin gönderildi.

Kripto para borsası BlockFi, bir promosyonun parçası olarak kullanıcılara yanlışlıkla büyük miktarda Bitcoin gönderdi. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gönderilen Bitcoinler geri isteniyor.

BlockFi'nin dağıttığı Bitcoinler nerede?

Kripto para alım-satım şirketi BlockFi, müşterilere yapacağı ödemeleri ABD doları yerine Bitcoin olarak gönderdi. Yaptığı hatayı düzeltmeye çalışan borsa, yine de başarılı olamayacak gibi görünüyor. Çünkü bir dizi kullanıcının Bitcoinleri çoktan geri çektiğini bildirildi.

Görünüşe göre bir kullanıcı 700 dolar yerine 200 milyon TL değerinde 700 Bitcoin gönderdi. BlockFi, Bloomberg'e yaptığı yazılı açıklamada, 100'den fazla müşterinin bu hatadan etkilendiğini söyledi.

BlockFi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Zac Prince verdiği demeçte, "BlockFi, muhasebe politikalarının bir parçası olarak zarar rezervlerini taşır ve bu, mevcut zarar rezervlerinin bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle öz sermaye veya devam eden platform operasyonları üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak" dedi.

Şirket ayrıca paylaştığı tweet'te, "Mart ayı ticaret promosyonuna katılan bazı müşteriler, işlem geçmişlerinde hatalı bir bonus ödemesinin görüntülendiğini görebilir. Ekibimiz bir düzeltme üzerinde çalışıyor ve uygun miktarlar kısa süre içinde yansıtılacak" dedi.

Some clients who participated in the March trading promotion may see an inaccurate bonus payment displayed in their transaction history. Our team is working on a fix and the proper amounts will be reflected shortly. — BlockFi (@BlockFi) May 15, 2021

Çin Bankacılık Derneği de dahil olmak üzere devlet destekli kuruluşların düzenlemelerinin ardından Bitcoin, dijital para birimlerinin "gerçek" olmadığını ve "piyasada para birimi olarak kullanılmaması gerektiğini" gösterdi.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta içerisinden bu yana fiyatında yüzde 25 düşüş yaşadı. Dogecoin yüzde 30 ve Cardano yüzde 25'ten fazla değer kaybetti.

Tüm bunlara rağmen ünlü ekonomist Paul Krugman, Bitcoin'in asla ölmeyeceğini tahmin ediyor ve bu dijital paranın "sonsuza kadar hayatta kalabilen bir kült" olacağına inanıyor.

Ayrıca Tesla CEO'su Musk, geçtiğimiz günlerde elektrikli otomobil şirketinin kripto para biriminde ödeme kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamada, piyasada çöküşün başladığının göstergesi olarak görülüyor.

Ek olarak geçtiğimiz gün yayınlanan rapora göre ABD Federal Rezervi, kendi dijital para birimini araştırmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından onaylanan bu araştırma, hem halk yatırımcılarının hem de seçilmiş yetkililerin fikrine kulak verecek.