Kripto Borsası Yanlışlıkla Milyonlarca Bitcoin Dağıttı

Kripto para borsası BlockFi Bitcoin dağıttı. Bir promosyonun parçası olarak kullanıcılarına kod gönderecek olan BlockFi, ABD doları yerine Bitcoin hediye edince gündem olmayı başardı. 100'den fazla kullanıcıya milyonlarca Bitcoin gönderildi.

Kripto para borsası BlockFi, bir promosyonun parçası olarak kullanıcılara yanlışlıkla büyük miktarda Bitcoin gönderdi. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gönderilen Bitcoinler geri isteniyor.

Kripto para alım-satım şirketi BlockFi, müşterilere yapacağı ödemeleri ABD doları yerine Bitcoin olarak gönderdi. Yaptığı hatayı düzeltmeye çalışan borsa, yine de başarılı olamayacak gibi görünüyor. Çünkü bir dizi kullanıcının Bitcoinleri çoktan geri çektiğini bildirildi.

Görünüşe göre bir kullanıcı 700 dolar yerine 200 milyon TL değerinde 700 Bitcoin gönderdi. BlockFi, Bloomberg'e yaptığı yazılı açıklamada, 100'den fazla müşterinin bu hatadan etkilendiğini söyledi.

BlockFi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Zac Prince verdiği demeçte, "BlockFi, muhasebe politikalarının bir parçası olarak zarar rezervlerini taşır ve bu, mevcut zarar rezervlerinin bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle öz sermaye veya devam eden platform operasyonları üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak" dedi.

Şirket ayrıca paylaştığı tweet'te, "Mart ayı ticaret promosyonuna katılan bazı müşteriler, işlem geçmişlerinde hatalı bir bonus ödemesinin görüntülendiğini görebilir. Ekibimiz bir düzeltme üzerinde çalışıyor ve uygun miktarlar kısa süre içinde yansıtılacak" dedi.

Some clients who participated in the March trading promotion may see an inaccurate bonus payment displayed in their transaction history. Our team is working on a fix and the proper amounts will be reflected shortly.