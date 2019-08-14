Blog Sitesi Tumblr Şaşırtan Rakama Wordpress'e Satıldı

Son yılların en çok kullanıcı kaybeden sosyal ağ ve blog sitesi Tumblr en nihayetinde el değiştirdi. Tumblr, şaşırtıcı bir satuş fiyatıyla Wordpress'in üst kurulu Automattic Inc'e satıldı.

Tumblr şu anda 450 milyondan fazla blog barındırıyor ve bir zamanlar sosyal medya alanında önemli bir oyuncu olarak görülüyordu. 2013 yılında kurucusu David Karp tarafından Yahoo'ya satılan ve 1.1 milyar dolar değere sahip olan Tumblr, o dönemde yine Karp tarafından yönetiliyordu.

Fakat dört yıllık sürecin ardından kullanım oranları Yahoo'nun istediği gibi ilerlemedi ve Tumblr, alınan fiyatın daha alt miktarına Verizon'a satıldı. Tumblr üzerinde radikal kararlar alan ve yetişkin içeriklerini tamamen kaldıran Verizon, bu anlamda LGBTQ üyeleri için sosyal ağ görevi gördü. Ancak yine de Tumblr'ın, Facebook ve Twitter gibi platformlarla yarışması mümkün olmadı.

En nihayetinde geçtiğimiz gün yalnızca 3 milyon dolarlık anlaşmayla satılan Tumblr artık Automattic Inc tarafından yönetilecek. Automattic Inc CEO'su Matt Mullenweg verdiği demeçlerde sitenin kurallarının değişmeyeceğini söyledi. Yani hala pornografik içerikleri engelleme niyetinde olan Tumblr'ın asıl amacı Wordpress'in blog tamamlayıcısı olabilmek.

WordPress'in tamamlayıcısı olması muhtemelen hizmetleri ve işlevselliği paylaşmaktır. Tumblr, yöneticilerin WordPress’in kendi mobil platformunu kullanmak için kullanabilecekleri bir mobil arayüze sahip. Bakalım eski değerini kaybeden Tumblr yeni bir blog ağı olabilecek mi, zamanla göreceğiz.