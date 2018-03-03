Blok Zincirinde Elektrik Satışı Yapılabilir

Deloitte Türkiye firması denetim, vergi, yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman gibi alanlarda hizmetler sunan bir firma. Bu firmanın Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek ise Blockchain ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Blockchain ve diğer ismiyle blok zinciri olarak bildiğimiz sistemi hatırlatmak gerekirse de bu sistem ilk defa Bitcoin sanal para birimiyle ortaya çıktı. Sistemi içerisinde kayıtların birbirine kriptografik elementlerle bağlı olduğu ve sürekli büyüyen dağıtık bir veritabanı olarak tanımlayabiliriz. İşleyiş olarak ise direkt satıcı ve alıcı arasında işlem yapılabilmesine olanak sağlaması bakımından oldukça pratik bir sistem.

Elif Düşmez Tek’in açıklamalarına gelirsek, kendisi bu blok zinciri sisteminin elektrik satışı yapılabilecek güvenli bir yazılım olduğunu belirtti. Açıklamalarının devamında da “çatı mevzuatı” olarak bilinen ve tüketicilerin kendi çatılarından üretebildiği elektriğin ihtiyaç fazlası kısmını satmasına olanak tanıyan mevzuat konusunda büyük ilerleme kaydedildiğini de açıkladı.

Yeni mevzuat ile prosedürlerin daha sade hale getirilerek işlemlerin kolayşatırıldığını da belirten Tek, kullanım fazlası elektriğin satışından elde edilen kazançların vergilendirilmesi konusunda bir istisna getirileceğini de söyledi. Ayrıca kendisi bu olumlu gelişmelerin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların hızını artıracağını düşündüğünü de belirtti. Buna gerekçe olarak ise güneş panellerinin maliyetlerinin hızla düşmesini ve aynı şekilde enerji depolama sistemlerinin de günden güne yaygınlaşmasını da gösterdi.

Elif Düşmez Tek, tüm bu açıklamaların ardından son dönemde çok yaygınlaşan Blockchain yani blok zinciri teknolojisine de değinmeden geçmedi. Kendisi bu teknoloji ile ilgili olarak “Son dönemde oldukça gündemde olan Blockchain teknolojisi, üreten tüketicilerin sistemde daha aktif olmasını sağlayacak önemli bir elektronik platform. Blockchain, üretilen enerjinin şebekeye satılması için güvenli bir yazılım. Üretimden faturalandırmaya kadar tüm süreci uçtan uca kayıt altında tutan bu sistemde yapılacak akıllı kontratlar ile ticaret ve ödeme yapılabilecek. Bu teknoloji ile sisteme daha fazla ve etkin şekilde dahil olabilecek." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına üreten tüketiciler için yeni bir sürecin başladığını belirterek devam eden Tek, "Çatısında güneş paneli ile elektrik üreten kişilerin ürettiği ve kendi tüketimi için kullandığı enerji miktarı akıllı sayaç üzerinden Blockchain'e aktarılabilecek. Bu kişiler piyasadaki fiyatlara göre elektriği depolayabilecek ya da komşularıyla beraber kurdukları mikro şebeke üzerinden elektriğini arz-talep dengesine göre satabilecek. Alıcı ve satıcı taraf arasındaki ticarete ilişkin ödeme ve fatura işlemleri de akıllı kontratlar üzerinden gerçekleşecek ve kayıt altına alınacak." cümleleri ile açıklamalarını sonlandırdı.