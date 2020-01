Bloober Team, Observer için Bir Devam Oyunu Duyurusu Hazırlığında

Polonya menşeli Bloober Team, son olarak PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunduğu Blair Witch ile karşımıza çıkmıştı. Korku türünde iyice ustalaşmış olan geliştirici ekip, sıradaki Observer devam oyunu için duyuru yapmaya hazırlanıyor.

Bloober Team, dün Youtube kanalı üzerinden yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Incoming Call (Gelen Arama) adı altında yayınlanan videonun otuz saniye gibi oldukça kısa bir süresi var. İçerik olarak da aslında hiçbir şey sunmuyormuş gibi görünüyor ama şeytan her zamanki gibi ayrıntıya gizlenmiş, sevgili takipçiler.

Öncelikle, bahsi geçen video Twitter üzerinden de paylaşılmış ve 'cyberpunk' ve 'horrorgame' etiketlerinin kullanıldığına dikkat etmişsinizdir. İkinci olarak ise videonun üst kısmında ikili bir kod kullanılmış. Gematsu sitesi bu kodu çözümlemeyi başarmış ve "Daniel, are you there?", yani "Daniel, orada mısın?" cümlesi ortaya çıkmış. Burada bir hatırlatma yapmak gerekirse, Observer oyunundaki ana karakterimiz Dedektif Daniel Lazarski idi. Diğer bir deyiş ile yakın bir zamanda bir devam oyunu duyurusu ile karşımıza çıkacaklar. Peki bakalım bu zaman, ne zaman?