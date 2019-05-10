Blood: Fresh Supply, Steam, GoG ve Humble'da Yayınlandı

Blood oyununun yenilenmiş versiyonundan ilk olarak geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde haberdar olmuştuk. Esasen Monolith Productions tarafından geliştirilmiş olan efsane oyun, birçok oyuncunun unutulmazları arasında yer alıyor. Muhtemelen birçoğunuz da "Keşke bu nesilde geri dönse de şöyle güzel bir nostalji yapsak!" diye düşünüyordu. Neyse ki artık yapabileceksiniz. Blood: Fresh Supply adı altında yenilenmiş olan Blood, GoG, Steam ve Humble üzerinden satışa sunuldu.

1997 yılında PC için çıkmış olan Blood oyununda, Caleb isimli bir karakteri yönetiyorduk. Amacımız ise Tchernobog isimli karanlık bir tanrıdan intikam almaktı. Birinci kişi bakış açısı türüne farklı bir soluk getiren Blood, şu sıralarda artık standart olan birçok elementi ilk kez gördüğümüz oyun olmuştu. Çok çeşitli silahlar da kullandığımız oyunda, tarikat üyelerinden yaratıklara, zombilerden zebanilere kadar bir o kadar çeşitli düşmanlara karşı savaşıyorduk.

KEX Engine motorunun kullanıldığı Blood: Fresh Supply oyununu Vulkan, DirectX 11 ve OpenGL 3.2 sayesinde 4K monitörlerde çerçeve hızı (FPS) kilidi olmaksızın oynayabilmek mümkün oluyor. V-Sync, Interpolation ve keskinlik yumuşatmaya ek olarak sevdiğiniz müzikleri aktararak oynayabilmenize imkan tanıyan CD ve MIDI desteği gibi yenilikler de söz konusu. Ayrıca tamamıyla özelleştirilebilir klavye ve kontrol kolu desteğini de söylemeden geçmeyelim.

Son olarak, tamamıyla yeniden yazılmış olan Netcode sayesinde sekiz oyuncuya kadar sunulacak olan destek ile Bloodbath modunda arkadaşlarınızla kooperatif olarak çevrimiçi oynayabilmenin yanı sıra dörde dört takım tabanlı Capture The Flag sizi bekliyor olacak.

Plasma Pak ve Cryptic Passage eklentilerinin de bulunduğu Blood: Fresh Supply oyununun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.