Blood Remaster, Önümüzdeki Ay Geliyor Olabilir

Geçtiğimiz Aralık ayında, Atari tarafından yapılmış olan duyuruyla, klasik birinci kişi bakış açısı (FPS) oyunu Blood'ın Blood Remaster olarak geri döneceği müjdelenmişti. Bizleri mutlu eden proje, Nightdive Studios çatısı altında yürütülüyor. Ancak duyurunun yapıldığı sırada, herhangi bir çıkış tarihi bilgisi verilmemişti, ama bu sene içinde yapılacak olan bir diğer duyuru ile kesinlik kazanacağından emindik. Şimdilik ne Atari ne de Nightdive Studios cephesinden resmi bir duyuru gelmiş değil, ama bir şeyler ortaya çıkmış olabilir. Silinen bir Twitter gönderisi, Blood Remaster'ın önümüzdeki ay çıkacağını müjdelemiş olabilir.

Blood re-release from Night Dive Studios is coming next month (from deleted tweet) pic.twitter.com/AHilwESu1b — Wario64 (@Wario64) 16 Mart 2019

Bilgi ise KEX (Doom64EX, TurokEX, Turok2EX, ForsakenEX, PowerslaveEX) projelerinin baş geliştiricisi olan Samuel Villarreal tarafından paylaşıldı. Villarreal'in Blood Remaster için Nightdive Studios ekibine yardımcı olduğunu düşünecek olursak, Twitter üzerinden paylaşılan bilginin sahte olmadığına kesin gözüyle bakabiliriz. Ne var ki, bu gönderi, yukarıda da belirttiğimiz gibi, sonradan silindi. Geliştiricinin sinirli olduğu için bir anda gönderdiğini, ama telafi etmek için kimse görmeden silmeyi istediğini düşünüyoruz. Ancak oyun endüstrisinin köstebeği olan Wario64'ün hızına yetişememiş. Artık Atari ve Nightdive Studios tarafından yapılacak olan resmi duyuruyu beklemek kaldı ve Mart ayının ortasını geçtiğimize göre, epey yakın bir zamanda tam tarihi öğrenecekmişiz gibi görünüyor.

1997 yılında PC için çıkmış olan Blood oyununda, Caleb isimli bir karakteri yönetiyorduk. Amacımız ise Chernobog isimli karanlık bir tanrıdan intikam almaktı. Birinci kişi bakış açısı türüne farklı bir soluk getiren Blood, şu sıralarda artık standart olan birçok elementi ilk kez gördüğümüz oyun olmuştu. Çok çeşitli silahlar da kullandığımız oyunda, tarikat üyelerinden yaratıklara, zombilerden zebanilere kadar bir o kadar çeşitli de düşmanlara karşı savaşıyorduk. PC platformunda satışa sunulacak olan Blood Remaster için özenli bir çalışma sürdüren Nightdive Studios, özel kılan hiçbir niteliğe dokunulmayacağını, ama daha iyi kullanıcı deneyiminin sunulabilmesi için ufak geliştirmelerin yapılacağını belirtmişti. KEX motorunun fonksiyonlarından bir kısmının kullanarak, DirectX ve Vulkan ile bugünün video ve ses standartları için uyumluluk sağlanacak.