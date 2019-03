Blood Remaster, Önümüzdeki Ay Geliyor Olabilir

Geçtiğimiz Aralık ayında, Atari tarafından yapılmış olan duyuruyla, klasik birinci kişi bakış açısı (FPS) oyunu Blood'ın Blood Remaster olarak geri döneceği müjdelenmişti. Bizleri mutlu eden proje, Nightdive Studios çatısı altında yürütülüyor. Ancak duyurunun yapıldığı sırada, herhangi bir çıkış tarihi bilgisi verilmemişti, ama bu sene içinde yapılacak olan bir diğer duyuru ile kesinlik kazanacağından emindik. Şimdilik ne Atari ne de Nightdive Studios cephesinden resmi bir duyuru gelmiş değil, ama bir şeyler ortaya çıkmış olabilir. Silinen bir Twitter gönderisi, Blood Remaster'ın önümüzdeki ay çıkacağını müjdelemiş olabilir.

Blood re-release from Night Dive Studios is coming next month (from deleted tweet) pic.twitter.com/AHilwESu1b