Bloodborne 2'nin Geliştirilmesi Sony'ye Bağlı

FromSoftware, Bloodborne 2 için istekli mi bilmiyoruz, ama Sony onay vermediği sürece görmemiz pek mümkün gözükmüyor. İlk oyunun yönetmeni ve aynı zamanda stüdyonun başkanı olan Hidetaka Miyazaki de buna işaret ediyor.

Her bir oyununda biz oyuncuları kanser etmeyi başarıyor olsalar da, FromSoftware oyunlarının kalbimizdeki yerleri apayrı. Son olarak Sekiro: Shadows Die Twice ile karşımıza çıkan stüdyonun sıradaki oyunu George R. R. Martin ile yapılan ortak çalışmanın ürünü Elden Ring olacak. Yeni oyun ile ilgili yeni detayların ne zaman geleceğini merak ediyor ve çıkacağı günü de sabırsızlıkla bekliyoruz ancak duyurulmasını en çok istediğimiz oyun Bloodborne 2. Bu zamana kadar bu oyun ile ilgili her fuar öncesinde çeşitli söylentiler çıkmıştı. Ne var ki, FromSoftware hiçbir şekilde müjdeli duyuruyu yapmamıştı.

BGS 2019 sırasında GameSpot Brezilya, Bloodborne Yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile bir röportaj yapması fırsatı bulmuş. Bloodborne hakkında konuşulan röportaj sırasında Miyazaki'ye oyun ile ilgili değiştirmeyi istediği bir şey olup olmadığı soruldu. Yönetmen bu soruya Kadeh Zindanları ve Kan Taşları ile ilgili kısımları düzeltmenin yanı sıra daha fazla şey eklemeyi istediğini dile getirdi. Röportajı yapan Pedro Scapin'in Bloodborne 2'yi işaret etmesi üzerine, gülerek "Bloodborne 2..." dedi Hidetaka Miyazaki ve devam etti. "Ne yazık ki, karar verecek olan ben değilim."

Bildiğiniz gibi Bloodborne sadece PlayStation 4 için geliştirilmişti. Bir diğer deyişle, ipler Sony cephesinin elinde olduğu için karar mekanizması da onlar. Oyunun sağladığı başarı ortada ve oyuncular olarak devam oyununu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Japon teknoloji devi de bunun farkında olduğu için en nihayetinde yeşil ışığı yakacaktır diye düşünüyoruz. Ama ne zaman? Umarım ki fazla beklemek zorunda değilizdir.