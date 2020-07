Bloodborne Piksel Grafikler ile PC'ye Uyarlandı! Hemen İndirin

FromSoftware tarafından geliştiren Bloodborne, 2015 tarihinde PlayStation 4 platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Söz konusu oyun, yalnızca PlayStation 4'e özel olduğu için PC oyuncuları başarılı yapımı oynayamadı. Bağımsız bir geliştirici, PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen oyunu piksel grafikler ile PC'ye uyarladı. Sahip olduğu piksel grafikler ile nostalji yaşatan Yarntown ile ilgili detaylar haberimizde.

24 Mart 2015 tarihinde PlayStation 4 platformuna çıkışını gerçekleştiren Bloodborne kısa sürede dünya genelinde popüler hale gelmeyi başardı. Söz konusu oyun yalnızca PlayStation 4 platformuna özel olduğu için PC oyuncuları oynayamamıştı.

Max Mraz isimli bağımsız bir geliştirici, açık kaynak kodlu Solarus oyun motorunu kullanarak PlayStation 4'ün özel oyununu piksel grafikler ile PC platformuna uyarladı. Piksel grafikler ile nostalji yaşatan Yarntown, üstten görünümlü bir oynanış imkanı sunuyor.

Bağımsız geliştirici Max Mraz, PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen oyunda yer alan düşmanları, kan şisesini ve mekanları oyuna uyarladı. Yalnızca 34 MB dosya boyutuna sahip olan Yarntown isimli video oyunu, PC oyuncuları tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

Max Mraz tarafından geliştirilen video oyununu oynamak için maxatrillionator.itch.io/yarntown web sitesinde yer alan "Download" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardndan indirme başlatılacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra winrarda yer alan bütün dosyaları bir klasöre çıkartın. Son olarak, "yarntown.exe" dosyasına çift tıklayın.

So I made Bloodborne but it's super cute and it's also kinda Zelda. And it's out!:https://t.co/cjx5zz5lvC#screenshotsaturday #pixelart #indiegame #bloodborne#solarus pic.twitter.com/033IVYfHlp