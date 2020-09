Bloodborne PS5 Remaster Sürümü Sızdırıldı

PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Bloodborne'un Remaster sürümü yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'e gelebilir. Bloodborne PS5 Remaster sürümü Fransız perakendeci tarafından listelendi. Video oyununun Remaster sürümünün PlayStation 5 platformu için listelenmesinin ardından oyuncular video oyununun yenilenmiş sürümünü beklemeye başladı. Çok sayıda oyuncuyu heyecanlandıran Bloodborne Remaster sürümü ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Bloodborne PS5 Remaster Sürümü Gelecek mi?

Dark Souls, Demon's Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice video oyunları ile tanınan FromSoftware tarafından geliştirilen Bloodborne, 24 Mart 2015 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Oyun tasarımı dalında BAFTA oyun ödülüne layık görülen Bloodborne, kısa süre içerisinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Çok sayıda oyuncunun oynamaktan keyif aldığı video oyunu PlayStation 4'e özel olarak çıkmıştı.

Fransız perakendeci Fnac, Bloodborne'un Remaster sürümünü PlayStation5 için listeledi. Fnac, kısa süre içerisinde video oyununu listeden kaldırdı. Fransız perakendeci Fnac, dünya genelinde oldukça popüler olan Bloodborne'u yanlışlıkla listelemesi mümkün ancak video oyununun Remaster sürümü geçtiğimiz aylarda da sızdırılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan sızıntının ardından Bloodborne'un perakende tarafından listelenmesi video oyununun Remaster sürümünün PlayStation 5 platformuna gelme ihtimalini güçlendirdi. Yaşanan sızıntının ardından çok sayıda oyuncu şimdiden Bloodborne Remaster sürümünü PlayStation 5 platformu için beklemeye başladı.

Oyuncular, PlayStation 5 platformunda yer alan PlayStation Plus Collection kapsamında Bloodborne'u oynayabilecek ancak oyuncular, yeni nesil oyun konsolunda Bloodborne'un yenilenmiş sürümünü oynamak istiyor. PlayStation Plus abonelerinin PlayStation Plus Collection sistem kütüphanesinde yer alan video oyunlarına ek bir ücret ödemeden erişebileceği belirtiliyor.