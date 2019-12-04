Bloodhound, Süpersonik Aracıyla Dünyanın En Hızlısı Olmak İstiyor

Bundan kısa süre önce, Bloodhound’ın süpersonik aracı neredeyse iflasın eşiğindeydi ve proje tamamen sonlandırılmaya başlanmıştı. Ancak Güney Afrika'daki Hakskeen Pan kuru göl yatağı yarış pistinde yapılan testlerden sonra araç yeniden iddialı hale getirilmiş gibi görünüyor.

Araç son denemesinde 50 saniyede 1.010 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 6. kara aracı ünvanının sahibi oldu.

Saatte 1287 Km'lik Hıza Ulaşmak İstiyor

Araç, sadece EJ200 jet motorunu kullanarak bu hızlara ulaştı. Bundan sonra ise ekip, jet motorunun altındaki tünele bir roket takmayı planlıyor. Bu sayede tonlarca büyüklükte itiş gücü elde edilecek. Bu ek güç ve son test sürüşlerinden elde edilen veriler sayesinde, Bloodhund aracın 1287 km/s hıza ulaşıp dünyada kara hızı rekorunu kıracağını umuyor.

Yine de projede finansal sıkıntılar halen tam olarak çözülmüş değil. Ekip, çalışmalarının son aşamasına geçebilmek için yaklaşık 13 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyuyor. Gereken kaynağı bulacakları konusunda iyimser olduğunu belirten Ian Warhust, "Küresel medyanın, yüksek hızlı testler konusuna gösterdiği ilgi sayesinde profilimiz gerçekten yükseldi ve potansiyel sponsorlar her gün bizimle temasa geçiyor." diye konuştu.