BloodRayne: Terminal Cut Çıkış Tarihi Belli Oldu!

BloodRayne'in haziran ayında Ziggurat Interactive yayıncılığında günümüzün teknolojisine uyarlanması için Terminal Reality geliştiriciliğinde yeniden ele alındığı duyurulmuştu. Steam'deki son gelişmelere bakılırsa aynı işlem BloodRayne 2 için de yapılıyor. Oyunların Steam sayfasına bakıldığında her iki video oyunun da çıkış tarihinin belli olduğu görülüyor. Peki, BloodRayne: Terminal Cut çıkış tarihi ne zaman?

BloodRayne: Terminal Cut Çıkış Tarihi Ne Zaman?

BloodRayne: Terminal Cut ve BloodRayne 2: Terminal Cut, serinin sırasıyla birinci ve ikinci oyuncunun modern sistemlere göre yeniden ele alınmış bir şekilde oyuncuların deneyimine sunulacak video oyunlarıdır. Serinin birinci oyununun yenilenmiş sürümünün geliştirilmeye başlandığı haziran ayında duyurulmuş ancak o zamandan bu zamana kadar ne zaman çıkacağına dair soru işaretlerini gideren net bir cevap verilmemişti.

Oyunun Steam sayfasında yapılan küçük bir değişiklik, milyonlarca oyunseverin kafasındaki soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yardımcı oldu. BloodRayne'in ilk oyununun Steam sayfasında yer alan planlanan BloodRayne: Terminal Cut çıkış tarihi ile ikinci oyununun sayfasında yer alan çıkış tarihinin 20 Kasım olarak işaretlenmiş olduğu görülüyor. Bu, her iki video oyununun da aynı tarihte çıkacağı anlamına geliyor.

BloodRayne: Terminal Cut Konusu Nedir?

Ajan BloodRayne, Dünya Savaşları'nın devam ettiği yıllarda doğaüstü tehdit unsurlarının peşine düşüp onları yok eden gizli bir kardeşilik örgütü The Brimstone Society için bir ölüm makinesi olarak çalışmakta ve ona verilen görevleri yapmaktadır.

BloodRayne Remastered Özellikleri Nelerdir?

• Orijinal oyuna göre daha yüksek ekran çözünürlükleri desteği: 4K / 3840x2160

• Sinematik sahnelerde çeşitli iyileştirmeler

• Gamepad desteği

• Aydınlatma iyileştirmeleri

• Oyunun dokularında çeşitli iyileştirmeler

• Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca gibi ek diller

• Windows 10 için optimizasyon

BloodRayne: Terminal Cut Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bloodrayne ve Bloodrayne 2: Terminal Cut'ın fiyatı henüz belli olmadı ancak fiyatla ilgili çeşitli tahminlere göre video oyununun yeniden ele alınmış versiyonu makul bir fiyatta satışa sunulabilir.

BloodRayne: Terminal Cut Minimum Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

• İşlemci: Pentium 4 veya üzeri (2.6Ghz)

• Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu ekran kartı

• DirectX: Sürüm 9.0

• Depolama Alanı: 8 GB kullanılabilir alan