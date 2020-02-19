Bloomberg'den Dev İddia! ABD Başkanı Seçilirse Şirketi Satacak

Dünyanın en zengin sekizinci kişisi ve Bloomberg'in sahibi Michael Bloomberg'den çarpıcı bir iddia geldi. ABD'nin yeni başkanı seçilmesi halinde finansal bilgi ve medya şirketini satacağını söyledi.

Halihazırda kendi emlak şirketini satmayan ve Bloomberg tarafından eleştirilen Trump, bu konuda pek çok kişinin ilgisini çekiyordu. Ancak Michael Bloomberg'in kampanya danışmanı Tim O'Brien verdiği demeçte, "Kamu hizmeti ile kişisel vurgunculuk arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran finansal varlıklarından hiçbiri olmayacak." diyerek Trump'a göndermelerde bulundu.

"Donald Trump'ın bu konularda bulunduğu yerden 180 derece karşısında olacağız çünkü Donald Trump yürüyen bir finansal çıkar çatışması."

15 bini aşkın kişiyi çalıştıran Bloomberg, Trump'ın aksine seçilmesi halinde vergi beyannamelerini yayınlayacağını da söyledi. Bu konuda ABD Başkanına karşı atıflarda bulunan Michael Bloomberg, ayrıca yabancı basına eleştiri vermeyeceğinin sözünü de verdi.

Bloomberg'in Başarı Finansal mı?

Michael Bloomberg, Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin biletini kazanmaya çalışırken normalden daha fazla gündemde kaldı. Yatırım deneyiminde adından söz ettiren Bloomberg'in başarısı, yatırımcılar ve bilinçli kararlar almak için gereken finansal veriler arasındaki boşluğu fark etmekten geliyor.