Blue Origin'den İnsanlı Uzay Uçuşu İçin Dev Roket Testi

Blue Origin insanlı uzay uçuş testleri için roket güçlendiricisi ve kapsülünü fırlattı. New Shepard görevini başarıyla tamamlayan Blue Origin, insanlı uzay uçuşunu gerçeğe dönüştürmek için şimdiye kadarki en büyük adımı attı.

Yıllar süren geliştirme sürecinden sonra özel uzay şirketi Blue Origin, ilk yolcularını birkaç ay içinde uzayın derinliklerine taşımayı hedefliyor.

Jeff Bezos'ın uzay şirketi Blue Origin'in gelişmekte olan insanlı uzay uçuşu programı için büyük bir testin parçası olarak roket güçlendiricisi fırlatıldı. İnsanlı uzay uçuşuna adanmış bir dizi yükseltmeyle birlikte 14. New Shepard görevi tamamlandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen New Shepard roket güçlendiricisi ve kapsül testi on dördüncü uçuşunu tamamlamış oldu. NS-14 olarak adlandırılan başarılı test uçuşu, yeni bir güçlendiricinin ve yükseltilmiş bir kapsülün ilk kez fırlatılışını içeriyordu.

Washington'daki genel merkezde roket fırlatma yorumcusu olan Ariane Cornell, "Bu uçuşun başarısı, bizi astronotlara gerçekten büyük bir adım daha yaklaştırdı. 2021'de uzay turizmi çok eğlenceli olacak gibi gözüküyor" ifadelerine yer verdi.

Perşembe günü yükselen kapsül, mürettebata dair son güncellemeleri içeriyordu: altı koltuk için mikrofon ve bas-konuş düğmeleri, motor gürültüsünü engelleyen duvar panelleri, bir güvenlik uyarı sistemi, yolcular için büyük pencereler, sıcaklık ve nem kontrol sistemi.

Blue Origin insanlı uzay uçuş testleri Nisan'da başlayacak iddiası

Blue Origin’in planlarına aşina olan kişiler, iki kararlı konfigürasyon test uçuşunun ilkinin tamamlandığını dile getirdiler. Kararlı konfigürasyon, şirketin bu uçuşla bir sonraki uçuş arasında büyük değişiklikler yapmaktan kaçınmayı planladığı anlamına geliyor.

Jeff Bezos'ın şirketinin planlarını bildiklerini iddia eden kişiler, Blue Origin’in ilk mürettebatlı uçuşunun bundan altı hafta sonra veya Nisan başında başlatmayı hedeflediğini söyledi. Blue Origin’in bir sonraki uçuşu olan NS-15, mürettebatı yükleme ve boşaltma testini de içerdiğinden dolayı bu iddiaların gerçekçi olduğunu söylemek mümkün.

New Shepard, 340.000 fitten fazla (veya 100 kilometreden) bir yüksekliğe ulaşarak insanları uzaya taşımak için tasarlandı. Kapsül, yolculara manzarayı gösterebilmesi için devasa pencerelere yer veriyor. Kapsüle binen yolcular, Dünya’ya dönmeden önce sıfır yer çekiminde birkaç dakika geçirme imkanına sahip olacak.

Ayrıca New Shepard'ın hem roketleri hem de kapsülleri yeniden kullanılabilir olduğu için uzay turizminden birden fazla kez fırlatılabilmesinin önünü açıyor.