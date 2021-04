Blue Origin'in Uzay Biletleri Satışa Çıkıyor: Fiyatı Ne?

Blue Origin'in uzay biletleri için geri sayım başlatıldı. Blue Origin, New Shepard roketinin koltukları için bilet planlarını duyuran bir video yayınladı. Peki ya New Shepard bilet fiyatı ne? İşte detaylar.

Jeff Bezos'un uzay turizm şirketi Blue Origin, yörünge altı New Shepard roketindeki koltuk biletlerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, Perşembe günü bir video yayınlayarak planlarını duyurdu ve web sitesinde bir geri sayım saati başlattı.

Blue Origin, yolculuklar hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacağı zaman olarak 5 Mayıs'ı işaret ediyor. İnsanlar ayrıca uzay turları hakkında daha fazla ayrıntı almak için Blue Origin'in web sitesi üzerinden kaydolabilir.

Uzay şirketi bilet fiyatlarını henüz yayınlamadı ama Virgin Galactic -Richard Branson'ın uzay turizmi şirketi- 250.000 dolardan yaklaşık 600 yolcuya bilet satmayı başarmıştı.

Jeff Bezos ise New Shepard turizm roketine binmek isteyenler için biletlerin diğer uzay turizmi şirketi ile rekabetçi fiyatlara sahip olacağını dile getirmişti. New Shepard bilet fiyatı belirsizliğini koruyor.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz