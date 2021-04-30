Blue Origin'in Uzay Biletleri Satışa Çıkıyor: Fiyatı Ne?

Blue Origin'in uzay biletleri için geri sayım başlatıldı. Blue Origin, New Shepard roketinin koltukları için bilet planlarını duyuran bir video yayınladı. Peki ya New Shepard bilet fiyatı ne? İşte detaylar.

Jeff Bezos'un uzay turizm şirketi Blue Origin, yörünge altı New Shepard roketindeki koltuk biletlerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, Perşembe günü bir video yayınlayarak planlarını duyurdu ve web sitesinde bir geri sayım saati başlattı.

Blue Origin, yolculuklar hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacağı zaman olarak 5 Mayıs'ı işaret ediyor. İnsanlar ayrıca uzay turları hakkında daha fazla ayrıntı almak için Blue Origin'in web sitesi üzerinden kaydolabilir.

Uzay şirketi bilet fiyatlarını henüz yayınlamadı ama Virgin Galactic -Richard Branson'ın uzay turizmi şirketi- 250.000 dolardan yaklaşık 600 yolcuya bilet satmayı başarmıştı.

Jeff Bezos ise New Shepard turizm roketine binmek isteyenler için biletlerin diğer uzay turizmi şirketi ile rekabetçi fiyatlara sahip olacağını dile getirmişti. New Shepard bilet fiyatı belirsizliğini koruyor.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz — Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021

Blue Origin'den uzay biletleri için geri sayım

Yeni yayınlanan videoda, Nisan ayının başlarında şirketin son test uçuşunun ardından Bezos'ın New Shepard kapsülünü ziyaret ettiği görüntüler yer alıyor. "Millet, bu ne kadar heyecan verici, hadi!" ifadelerine yer verilirken Bezos ise "Zamanı geldi" açıklamasında bulundu.

Blue Origin'in web sitesine göre, 11 dakikalık New Shepard uzay turu, West Texas çölünde 60 fit yüksekliğindeki bir roketten başlayacak ve turistlerin 340.000 fit yüksekliğe ulaşan bir uzay deneyimi yaşamasına fırsat tanıyacak.

New Shepard kapsülü, müşterilerin uzayı tam olarak görmelerine olanak tanıyan pencerelere sahip ve Dünya'ya dönmeden önce birkaç dakika boyunca sıfır yer çekimine maruz kalacak. New Shepard, altı kişiyi taşıyacak şekilde tasarlandı.

Şirket, Tesla CEO'su Elon Musk'ın girişimi SpaceX ile uzun süredir rekabet halinde. İki şirketin, uzayı daha erişilebilir hale getirmenin yanı sıra insanlık için Dünya'nın ötesinde bir gelecek yaratma konusunda benzer hedefleri var.

Ayın başlarında SpaceX, Ay'a gidilmesi için hazırlanan 2,9 milyar dolarlık NASA sözleşmesiyle Blue Origin'i geride bıraktı. Blue Origin, Salı günü SpaceX'e verilen sözleşmeyi protesto etti ve NASA'nın kararını "kusurlu" ve "haksız" olarak nitelendirdi.