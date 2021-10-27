Blue Origin Uzay İstasyonu Kurmayı Planlıyor

Blue Origin, uzay istasyonu kurarak uzay turizmi projesinin ötesine geçmek istiyor. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu, kendi uzay istasyonunu faaliyete geçirmeye çalışan uzay şirketinin istasyonunun ismi ve faaliyete geçirilmesi planlanan dönem gibi birçok merak edilen sorunun cevabını yansıtan ipucu verildi.

Blue Origin Uzay İstasyonu Ne Zaman Faaliyete Geçecek?

Orbital Reef olarak adlandırılan hem endüstriyel hem de ticari bir merkez haline gelmesi umulan uzay istasyonunun bu on yılın ikinci yarısında faaliyete geçmesi bekleniyor. İstasyonun Sierra Nevada şirketinin bir yan kuruluşu olan Sierra Space'in iş birliği geliştirileceği ve işletileceği belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na teslimat yapacak bir uzay aracı olan Dream Chaser ile bilinen şirket, faaliyetlerine büyük bir olasılıkla 2022 yılında başlayacak. Orbital Reef ayrıca Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions ve ASU (Arizona Eyalet Üniversitesi) tarafından da destekleniyor. Şirket hem kargo hem de yolcuları Orbital Reef'e ulaştırmak için Boeing'in Starliner'ını ve Sierra Space'in Dream Chaser'ını kullanmayı planlıyor.

Aslına bakılacak olursa Orbital Reef'in bir iş alanı olarak düşünmeye çok açık olduğu görülebilir. Blue Origin, yapmış olduğu bir basın açıklamasında bu proje ile araştırma, endüstriyel, uluslararası ve ticari müşterilere yönelik taşımacılık, lojistik, seyahat da dahil olmak üzere birbirinden çeşitli hizmetler sunabileceğini söyledi.

Blue Origin'in Uzay İstasyonu Kaç Kişilik Olacak?

Blue Origin, Orbital Reef'in neredeyse Uluslararası Uzay İstasyonu kadar bir kapasiteye sahip olacağını yani 10 kişilik bir yaşam alanı olacağını belirtti. Orbital Reef, görünüşe bakılacak olursa dünya çapında herhangi bir müşteri tarafından kullanmaya açık olacak. Blue Origin, Orbital Reef ile sağlanan olanakların pazarın büyümesi ile doğru orantılı bir şekilde artacağını ifade etti.

Şirket, bir basın açıklamasında alanda tecrübeli uzay ajanslarının, bir uzay programı olmayan ülkelerin, seyahat şirketlerinin, girişimcilerin, bilim insanlarının ve geleceğe yönelik yatırımcılarının tamamının Orbital Reef'te yeri olduğunu dile getirdi.

Blue Origin'in şimdiye kadarki en başarılı projesi, yolculara uzay yolculuğunu deneyimlemesini sağlamaktı. Şirketin şu anda geleceğe yönelik çok sayıda planı bulunuyor ve bunları hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor ama diğer şirketlerin de Blue Origin ile aynı hedefte ilerlediğini unutmamak gerekiyor.